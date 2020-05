TSJA: regreso de jueces y celebración de juicios desde el 11 de mayo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) planea que todos los jueces retomen presencial o telemáticamente su actividad diaria el 11 de mayo, incluidos los juicios si lo estiman "razonable", y que los juzgados se abran "con normalidad" a partir del día 25 si se levanta el estado de alarma.



La Sala de Gobierno del TSJA tomó este lunes conocimiento del acuerdo adoptado el 29 de abril por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que instó a los altos tribunales autonómicos a elaborar planes para la reactivación de la actividad, y aprobó la propuesta que someterá al control de legalidad del órgano de gobierno de los jueces.



En el acta de esa reunión, a la que ha tenido acceso Efe, el TSJA acuerda "activar de forma inmediata el proceso de reincorporación en régimen presencial" de los jueces y "la supresión del turno rotatorio" establecido para realizar "actuaciones esenciales" tras la instauración del estado de alarma.



A partir del próximo lunes 11, cada magistrado "asume plenamente el servicio" de su órgano de modo telemático o presencial "en la medida en que sus circunstancias personales y los medios técnicos lo permitan".



El TSJA establece que la actividad judicial, tanto la esencial como la no esencial y "con carácter general", se desarrollará "sin la presencia de profesionales y público o justiciables" hasta el 24 de mayo, sin perjuicio de celebrar los señalamientos y actuaciones ya programadas "que cada juez considere razonable" siempre que "se aseguren las necesarias medidas de prevención y seguridad".



Fuentes del TSJA apuntan que los acusados o investigados podrán personarse en el juzgado si las condiciones de la sala permiten cumplir los requisitos sanitarios establecidos a raíz de la pandemia, aunque "se priorizará el uso de los medios telemáticos".



La ejecución del plan también dependerá de "las plantillas y los turnos de funcionarios, aún por determinar", y de que se levante la suspensión de los procedimientos "no esenciales".



Por otra parte, cada juez tramitará los procedimientos y resolverá escritos y nuevas reclamaciones, "tanto esenciales como no esenciales", en este último caso en función de "los medios humanos y materiales disponibles".



Los magistrados también deberán "reprogramar" los juicios y señalamientos suspendidos como consecuencia de la crisis sanitaria y los de nueva entrada, "en previsión del momento en que pueda alzarse totalmente la suspensión de las actuaciones judiciales".



A partir del lunes 25 "se permitirá el acceso" a los profesionales de la Justicia y los juicios y actuaciones ya programadas se celebrarán "con normalidad" con la condición de que la sala esté habilitada y "se haya alzado el estado de alarma o modificado su contenido", ya que "por el momento no es posible exigir a los ciudadanos" que vayan a los juzgados.



Durante los tres meses siguientes al final del estado de alarma, los jueces "ordenarán el acceso al público" a los juicios y todos, incluidos los profesionales y acusados, deberán utilizar "gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas", material del que en teoría deberán disponer en la entrada del edificio judicial.



El TSJA también pide "con urgencia" a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local "la incorporación inmediata" del "mayor número" posible de funcionarios con el fin de "hacer efectivo" ese plan de reactivación, así como la dotación de equipos de protección contra el coronavirus y el establecimiento de medidas de seguridad "en todas las dependencias judiciales y salas de vista".