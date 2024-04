María del Monte cumple 62 años asegurando que "no son tiempos fáciles"

María del Monte cumple este viernes 26 de abril 62 años y lo hace viviendo uno de los momentos más complicados de su vida tras la detención de su sobrino como presunto autor intelectual del robo que sufrió el pasado mes de agosto en su domicilio.

"Os voy a atender porque entiendo que siempre venís a felicitarme" comentaba la artista ante las cámaras de la prensa este mediodía, algo habitual en ella que siempre atiende a los medios... pero poco tenía que decirnos.

"Que sean muchos más, que este año traiga cosas buenas y salud para todo el mundo, para mí el año no empieza en Navidad, empieza un año nuevo el uno de enero, pero para mí empieza cuando cumplo los años" nos continuaba explicando.

En cuanto al delicado momento que está viviendo su sobrino, que permanece en prisión, María ha asegurado que "sabéis que yo de ese tema no voy a hablar, es algo que está donde tiene que estar y que todos y cada uno de nosotros acataremos lo que tengamos que acatar en su día".

En este contexto, María ha dejado claro que "de momento estamos ahí", esperando a que todo se aclare y ha asegurado que "no son tiempos fáciles, pero seguimos como el primer día confiando en la justicia y deseando que acabe esto cuanto antes".

Por último, le preguntábamos si ha decidido celebrar su cumpleaños de una manera especial, la artista nos desvelaba que "no tengo nada previsto", pero "sé que tengo buenos amigos y que no me dejan" por lo que a lo mejor le sorprenden con algo emotivo.

