Andalucía: 90.250 peticiones de ERTE para más de 457.000 trabajadores

Andalucía ha registrado desde el inicio de la crisis del coronavirus 90.250 peticiones de aplicación de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por parte de empresas, que afectan a 457.944 trabajadores en la comunidad.



Tras la reunión del gabinete de crisis en el Palacio de San Telmo el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha indicado en una comparecencia telemática que Almería ha registrado 6.900 solicitudes; Cádiz 13.000; Córdoba 7.300; Granada 10.642; Huelva 4.185; Jaén 5.382; Málaga 21.563 y Sevilla 20.298.



Además se han producido 434 solicitudes sin especificar la provincia y se han presentado otros 454 expedientes por parte de empresas que cuentan con ubicación en varias provincias.





Marín ha informado también de que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha enviado "por enésima vez" una carta al Ministerio de Trabajo en la que pide "aclaraciones" sobre la interpretación de la norma aprobada por el Consejo de Ministros, que estaría provocando "discriminación" entre unas comunidades y otras.Ha detallado que en algunas autonomías se atiende dentro de los ERTE a los trabajadores fijos discontinuos y en otras no es así, en función de si ya se habían incorporado o no a su puesto de trabajo."Es imprescindible aclarar este tema", ha insistido el vicepresidente andaluz, que cree que "no puede haber discriminación entre fijos discontinuos de comunidades autónomas, como ahora mismo podría estar sucediendo con la aplicación de esta norma en Baleares o Cataluña y el resto de las regiones".