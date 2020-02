PSOE afirma que Moreno "vive ausente" para dialogar con la oposición

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha dicho hoy que el presidenter andaluz, Juanma Moreno (PP), "que sólo dialoga con la extrema derecha, vive ausente a la hora de dialogar con el resto de fuerzas y con la sociedad", y le ha instado a buscar consensos en beneficio de esta tierra.



Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes del acto del 28F celebrado en Vera (Almería), dónde ha contrapuesto la capacidad de "dialogar, consensuar" de las fuerzas que impulsaron la autonomía a pesar de sus distintas ideologías, frente a la, según él, falta de "diálogo político y social" de la Junta de Moreno.



"Sin duda, la autonomía es lo mejor que le ha pasado a nuestra tierra. La mejor época en cuanto a progreso, cohesión social y territorial, años de importantes avances, mejoras fundamentadas en el progreso, que han contribuido a hacer una Andalucía más igualitaria sobre la base de dos pilares fundamentales, el diálogo social y político", ha dicho.



De esta forma, ha animado a Moreno a mirarse en el "espejo" del Gobierno de España, cuyo presidente, Pedro Sánchez (PSOE), ha abierto el diálogo al principal partido de la oposición, al reunirse con Pablo Casado (PP) para abordar diferentes asuntos del país e intentar llegar a consensos".



"Aquí en Andalucía se descarta, se abandona, es nulo. No hay voluntad por parte del presidente de impulsar el diálogo para seguir construyendo consensos que permitan que nuestra tierra avance", ha añadido.



Ha afirmado que también falta "diálogo social" en "graves crisis" como la del campo, con agricultores "cortando carreteras y reclamando dignidad". Por ello, reclama "liderazgo" a Moreno para reunirse con los productores y buscar soluciones para ellos.



También se ha referido a la "crisis educativa", asegurando que el Gobierno andaluz sólo da "pasos para destruir" la pública en beneficio de la concertada, o a "grandes crisis industriales" como el cierre de la central eléctrica de Endesa en Carboneras (Almería), a la que Moreno no ha dedicado "ni tan siquiera un segundo".



Algo que, en la opinión del socialista, también ocurre en el caso de Airbus, solicitando que el Gobierno andaluz vea con los afectados cómo se puede evitar la pérdida de empleos en Andalucía.



"Pedimos a Moreno, al Gobierno de las derechas, que impulsen el diálogo para buscar soluciones, que abandonen la confrontación y la obsesión por buscar temas para confrontar con el Gobierno de España. Así no se solucionan los problemas de Andalucía", ha mantenido.



En esta línea, ha señalado como ejemplo el anuncio de Moreno para bajar impuestos en el presupuesto de 2021, matizando que "no sabe si se va a poder hacer" por el Gobierno de Pedro Sánchez.



"Ya estamos en lo de siempre, la confrontación", ha aseverado Sánchez Teruel, quien pide en su lugar a Moreno que explique "a quién quiere bajarle los impuestos realmente", si es "a las 300 grandes fortunas" de Andalucía como "hizo el año pasado", evitando que "los que más tienen" sean los que "más contribuyan".