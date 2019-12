Espetan a Ábalos preocupación de la Junta por actitud del Gobierno

La consejera andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, ha espetado este jueves al ministro del ramo, José Luis Ábalos, la "honda preocupación" de la Junta de Andalucía por la actitud del Gobierno central con el ejecutivo autonómico, que considera lesiva contra la administración andaluza.



"Quiero expresar la honda preocupación de la Junta de Andalucía por la actitud que estamos encontrando en asuntos tan importantes como la financiación autonómica", ha enfatizado la consejera al ministro, en el acto de inauguración de un nuevo tramo de la circunvalación del área metropolitana de Sevilla SE-40.



Carazo ha enfatizado que Andalucía "es hoy una comunidad con estabilidad política, que genera confianza en los mercados, que tiene plena capacidad para financiarse con su autonomía, sin intervenciones y sin tutelas", en alusión a la reciente decisión del Ministerio de Hacienda de prohibir a la Junta de Andalucía financiarse en los mercados y de someterla a la disciplina financiera del FLA.



En este tono crítico, la consejera ha lamentado la lentitud en la apertura de este nuevo tramo de la SE-40, que se ha construido a un ritmo de 1,6 kilómetros por año, y ha alertado de la paralización del tramo de esta circunvalación que debe superar el río Guadalquivir mediante un túnel o un puente.



"Este momento de alegría no nos puede nublar la realidad de la SE-40", ha apostillado Carazo.



Ábalos ha eludido contestar a la consejera, pero ha ironizado sobre sus reivindicaciones al interpretar que evidencian "que se confía mucho en mi duración como ministro".



Ha recordado que en el año y medio que lleva de ministro se ha duplicado el número de kilómetros en servicio de la SE-40 y Fomento ha alcanzado un récord de licitación pública, pero ha matizado que se podría haber "hecho más" si el Gobierno central hubiera podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE)



"Lamentablemente, esto no es así, seguimos en la misma situación, es bueno que tengamos un gobierno en plenitud de funciones y que tengamos un presupuesto con el cual responder, también en plenitud, en función de los compromisos y del mandato legislativo, que otorgan los presupuestos y no el capricho del gobernante de turno", ha concluido el ministro.