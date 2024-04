Cs va al sur de Francia a rebatir a Puigdemont: "Vamos a explicarle que no es un exiliado"

El candidato de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha anunciado que este viernes se desplazarán a Argelès-Sur-Mer (Francia), donde JxCat desarrolla toda su campaña, para explicarle al expresidente y candidato de este partido, Carles Puigdemont, "que no es un exiliado, sino un fugado de la justicia".



Así lo ha explicado Carrizosa en el primer debate en campaña electoral entre los candidatos a la presidencia de la Generalitat, organizado por RAC1 y La Vanguardia.



"Cuando acabe este debate nos vamos a ir a Francia a explicarle al señor Puigdemont que no es un exiliado, sino un fugado de la justicia, y que no tiene nada que ver con los verdaderos exiliados republicanos demócratas españoles que sí que fueron allí y alguno está enterrado, como Antonio Machado", ha señalado.



El candidato de Cs ha reprochado a Puigdemont que "cobardemente" no haya "dado la cara": "Eludió la acción de la justicia y va diciendo que es un exiliado", ha dicho.



Ante ello, Ciudadanos ha hecho una convocatoria de última hora para las 13:30 horas de este viernes en Argelès-Sur-Mer, donde atenderán a los medios de comunicación "para denunciar la banalización del exilio realizada por el separatismo".

