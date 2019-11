Viera subraya que los políticos no se han enriquecido

El exconsejero andaluz de Trabajo José Antonio Viera, condenado en la pieza política de los ERE a 7 años de cárcel y a 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, ha subrayado que ninguno de los 19 ex altos cargos de la Junta condenados se ha "enriquecido" con el caso.



En una entrevista en la Cadena Ser, Viera, consejero entre los años 2000 y 2004 y que empezó a aplicar el sistema de pago de los ERE en Andalucía, ha enfatizado que la sentencia confirma que el PSOE no se ha financiado con el dinero público de ese caso.



Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, el Gobierno andaluz repartió entre los años 2000 y 2009 hasta 680 millones de euros irregularmente en ayudas sociolaborales a empresas en crisis.





Los miembros del Gobierno andaluz condenados, entre ellos los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no se han enriquecido "con un solo euro" del caso, ha resaltado Viera.Antes de anunciar que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, Viera ha afirmado que "a nadie puede caber en la cabeza" que Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación, pudiera controlar todos los expedientes administrativos en una administración como Andalucía, con unos 150 centros directivos, el equivalente a Portugal, Bélgica o Austria.El exconsejero, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide el ingreso en prisión tras la condena, ha justificado la decisión "política" de conceder subvenciones ante la situación "dramática" de las economía andaluza, que afectaba a todas las provincias y a empresas con miles de trabajadores, entre ellas Santana Motor, Astilleros de Huelva, Cádiz y Sevilla o a la cuenca minera.Ante el "drama de las familias", el Gobierno socialista llegó a acuerdos con los sindicatos para "amortiguar" esa situación, ha explicado Viera, quien ha negado las acusaciones de que se "robara" el dinero a los trabajadores, la complicidad de los políticos para ello así como que se quisiera "comprar la paz social" a través del "voto cautivo".El exconsejero ha reiterado que su "trayectoria personal y política ha estado siempre al lado de la legalidad y de la ética" y ha asegurado que no conoció las irregularidades que se cometían ni los denominados "intrusos", que cobraban ayudas sin trabajar en empresas beneficiadas, y ha dicho que solo tuvo un "aviso" de la necesidad de modificar el sistema de ayudas en 1999 con Cárnicas Molina de Jaén.Ante los posibles beneficios electorales por esas ayudas, ha afirmado que el PSOE ha ganado todas las elecciones desde 1979 hasta el año 2019 excepto las de 2011, y ha precisado que desde el año 1979 al 2000 no hubo expedientes de regulación de empleo apoyados por la Junta y también ganaron, igual que las últimas de este año. "Voto cautivo y paz social no tienen nada que ver con estas cuestiones", ha zanjado.Ha defendido que existen 6.700 trabajadores que están cobrando esas ayudas, y ha agregado que cuando se pregunta dónde está el dinero, ha respondido que se les debe preguntar a los beneficiarios.Además, también ha exculpado a la actual cúpula del PSOE andaluz, "que no se corresponde con la del año 2010", y ha añadido: "ya asumimos nuestra responsabilidad política. Ninguna de las personas que estamos enjuiciados estamos ahora mismo en política".