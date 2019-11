PSOE-A acusa al presidente de comisión Faffe de "faltar a la verdad"

El representante del Grupo Socialista en la comisión de investigación sobre la Faffe Rodrigo Sánchez Haro ha denunciado este jueves la "actitud antidemocrática y autoritaria" del presidente de este órgano, Enrique Moreno (Ciudadanos), al negarle la palabra en reiteradas ocasiones en el transcurso de las sesiones de la jornada de hoy, en la que "ha faltado a la verdad" sobre las citaciones de comparecencia de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Según un comunicado del PSOE-A, Sánchez Haro pretendía que constase en acta que los expresidentes Griñán y Susana Díaz no es que hayan "incomparecido, tal y como señala el presidente de la comisión investigadora, sino que no han sido notificados fehacientemente, tal y como el presidente y la propia comisión sabe y conoce a través de los escritos remitidos por ambos y que han sido vistos previamente".

"De entrada, las citas de las 11,30 y 15,30 horas debían haber sido anuladas, ya que la comisión sabía que tanto Griñán como Díaz no acudirían al no haber sido notificados fehacientemente, como comunicaron ellos mismos a través de escritos remitidos ayer miércoles y vistos esta mañana", ha insistido el representante socialista.

Además, Sánchez Haro ha señalado que Moreno no ha permitido que se incluyan en el acta de la sesión los argumentos esgrimidos por los ex presidentes en los escritos presentados formalmente.

Por el contrario, el representante socialista ha denunciado que "el presidente de la comisión sí se ha permitido la libertad de expresar su opinión personal, que ha quedado recogida en acta sin asesoramiento jurídico del letrado y me ha impedido expresarme para que sí constase que Griñán y Díaz no han incomparecido, sino que no se les ha notificado fehacientemente y que ambos se han puesto a disposición de la comisión para comparecer cuando sean notificados correctamente en tiempo y forma".

Para Sánchez Haro, "ésta es una prueba más de que esta comisión de investigación es un puro acto electoral de PP, Cs y Vox, mediante un uso torticero del Parlamento de Andalucía, sin que su presidenta, Marta Bosquet, haya tomado medida alguna para garantizar los derechos de las y los comparecientes, de la comisión y la propia imagen y credibilidad de la institución parlamentaria".