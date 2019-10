El PSOE ganaría las elecciones y el PP subiría a costa de Cs

El PSOE será la fuerza más votada en Andalucía en las elecciones generales que se celebrarán el 10 de noviembre, aunque perdería algo de fuelle respecto a los anteriores comicios del 28 de abril. El PP saldrá reforzado de la repetición electoral y le quitará un buen puñado de votos a Ciudadanos, que podría ser hasta la quinta fuerza política. Vox consolidaría su fortaleza en Andalucía al mantener sus seis escaños mientras que Más País irrumpiría en el escenario político andaluz al quitarle terreno a Unidas Podemos, que bajaría ligeramente.

De esta manera, la repetición electoral pasa factura principalmente al PSOE y a Ciudadanos. Al primero, por no haber sido capaz de formar gobierno y al segundo, por los giros repentinos de estrategia e incluso por no facilitar un acuerdo con Pedro Sánchez.

Los datos se desprenden del macrosondeo de SW Demoscopia para Publicaciones del Sur elaborado a partir de una encuesta realizada entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre a 1.009 personas de ambos sexos residentes en Andalucía y mayores de edad.

En relación a las elecciones generales celebradas el 28 de abril, la estimación de voto de este barómetro refleja una pérdida del PSOE, que obtendría entre 20 y 23 escaños, cuando en los pasados sufragios logró 24 en Andalucía. Pedro Sánchez volvería a ser el líder nacional más votado pero se estancaría. Su victoria el 28A no se tradujo en la conformación de un nuevo gobierno para España. No logró el apoyo de Unidas Podemos en la primera investidura pese a las duras negociaciones entre ambos partidos durante semanas. Sánchez suspendió el diálogo con Pablo Iglesias tras el verano y no logró que Albert Rivera le levantara el cordón sanitario a tiempo, por lo que España se vio abocada a la repetición electoral.

Aun así, Sánchez goza con la confianza del electorado encuestado, con un 33,4%. Eso sí, el votante del PSOE en abril podría cambiar de planes y darle su apoyo a Más País. Según esta encuesta realizada por SW Demoscopia, prácticamente uno de cada diez votantes del PSOE pasaría a dárselo a Íñigo Errejón. Otro dato a tener en cuenta es que un 25,4% de las personas que no votaron el 28A, sí daría ahora su apoyo a los socialistas.

Por detrás de los socialistas, el PP lograría superar todas las expectativas y podría llegar a tener hasta siete escaños más de los once que obtuvo hace menos de seis meses. Entre 15 y 18 escaños lograría la formación liderada por Pablo Casado en Andalucía. Los ajustes en las listas de los populares - en provincias como Granada y Huelva- les darían ese impulso que no tuvieron el 28A. Además, el votante del PP es el más fiel del panorama político actual, ya que lo volverá a votar el 74,1%, tres de cada cuatro. El 20,7% del electorado preferiría que Casado fuera el próximo presidente del Gobierno en España.

El auge del PP está ligado a la caída de Ciudadanos, que podría pasar a ser la quinta fuerza política en Andalucía. La formación naranja obtuvo once diputados hace seis meses y a día de hoy estaría entre 4 y 7. Un trasvase de votos que le llevaría a ser el partido peor parado de esta repetición electoral, en beneficio del PP, al que se iría 1 de cada 10 votos. Una de cada dos personas que votó a Cs el 28A ahora asegura que no lo volverá a votar, lo que explica el posible hundimiento de Cs el 10N. Aquí estaría una de las grandes claves, ya que puede modificar el escenario político.

Su líder, Albert Rivera, cuenta con el 10,3% de la prefererencia de los votantes para que sea el próximo presidente. Sería el tercer político más valorado por el electorado. Durante estos últimos días, Cs fracasó en la moción de censura presentada contra Quim Torra, presidente de la Generalitat, en un acto, según la oposición, electoralista. También anunció que irá al 10N de la mano con UPyD y ensalzó su lema España en marcha, gestos para recuperar el terreno, en especial frente al PP.

La izquierda más fragmentada

También bajaría, pero no se asoma al precipicio, Unidas Podemos. De los nueve escaños conseguidos el 28A, ahora pasaría a tener entre seis y, en el mejor de los casos, nueve. El partido de Pablo Iglesias tuvo sus mejores resultados de la historia en Andalucía pero ahora perdería votos. Su flujo con el PSOE está igualado: hay más o menos el mismo número de votos que pasa de Podemos al PSOE que del PSOE a Podemos. La variable está en la irrupción de Más País, pero no es la única. El intento infructuoso de Adelante Andalucía de acudir a las urnas como una confluencia propia también podría dañar a un sector del electorado de izquierdas.

Además, Iglesias podría haber sufrido un severo desgaste por las negociaciones fallidas con el PSOE para conformar un Gobierno. Su abstención en la investidura de Sánchez no fue vista con buenos ojos en votantes de la izquierda. Y es que un 11,8% del votante de UP en abril se marcharía a Más País, y cerca del 5% al PSOE. La fuerza de Íñigo Errejón podría irrumpir con fuerza en Andalucía, al lograr entre dos y cinco escaños.

Aunque sus datos son todavía tentativos, entre otras cosas porque la encuesta se realizó en un momento en el que no se había decidido en qué provincias se presentaría, va aclarándose el origen de sus votantes: el partido recibe tantos votos del PSOE como de Unidas Podemos. De ahí que la estrategia de los socialistas empiece a apuntar contra Más País, en vez de ir a otros partidos que no facilitaron la investidura de Sánchez antes del verano. La transferencia de votantes es más que evidente pese a que Más País es una formación joven, con sólo semanas de vida.

El votante de Vox, de los más fieles

Por otro lado, la situación de Vox es un misterio. Mientras que a nivel nacional parece que podría bajar en votos, a nivel andaluz se consolidaría. Ya logró seis diputados por Andalucía el 28A y ahora se encuentra en la horquilla de entre cinco y siete. Su líder, Santiago Abascal, es el cuarto rostro que se presenta a las elecciones más valorado, con un 9,6%, por delante de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Aun así, sólo el 12,8% de los encuestados tiene una valoración positiva del cabeza de lista de la formación de ultraderecha.

En definitiva, se celebrarán las cuartas elecciones generales de los últimos cuatro años y podrían estar marcadas por la abstención. El 13,5% asegura que no irá a votar el 10 de noviembre y, por ahora, hay un 9,8% de personas que no tienen decidido el sentido de su voto.

La campaña electoral más corta

Queda un mes exactamente para la cita con las urnas y todavía pueden pasar muchas cosas pero está claro que todas las formaciones políticas temen la abstención. La situación es tan inédita que no hay un patrón para extrapolar las consecuencias de una nueva cita electoral en tan poco espacio de tiempo. La desafección ciudadana y su malestar con la política podría detonar en un importante aumento de la abstención en España.

Como dato curioso, la campaña electoral será la más corta de la historia: del 1 al 8 de noviembre. Es la primera vez que se aplica la reforma legislativa de 2016, que acortó el calendario electoral de 54 a 47 días cuando la cita con las urnas es una repetición motivada por la falta de investidura.

Los días previos al 10N marcarán el sentido del voto de miles españoles y el hastío de volver a las urnas.

El bloque de izquierdas supera la posible suma de PP, Cs y Vox

Pedro Sánchez rondaría el mismo número de escaños (123-127) que el 28A (123) y sería el candidato más votado, pudiendo conformar un bloque de izquierdas para acercarse a la mayoría (176) con Unidas Podemos, que lograría entre 29 y 33 diputados, y Más País, que irrumpiría con entre 7 y 12 escaños, sumando además a las fuerzas independentistas. El bloque de derechas seguiría sin poder conformar un gobierno alternativo: el PP lograría entre 99 y 103 diputados, Cs entre 23 y 27, y Vox, entre 21 y 25.

Esta estimación de votos y escaños para el conjunto de España se ha realizado mediante la metodología de Desk research usando datos propios, datos públicos de otras encuestadoras y microdatos del último estudio del CIS a fecha 4 de octubre. “No es, por tanto, una encuesta propiamente dicha pero nos proporciona, mediante esta técnica proyectiva, una estimación válida de los resultados previstos” para el 10-N.