El alcalde de Málaga califica de "éxito" la Feria más larga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado el "éxito" de la Feria más larga de la historia de la capital, ya que ha tenido diez días --termina en la noche de este sábado--; aunque ha asegurado que el Ayuntamiento no apuesta por ampliar la duración de forma habitual. Ha considerado que se está alcanzando "una nota muy alta" y un "buen equilibrio entre lo que cuesta y los beneficios que produce".

En rueda de prensa, acompañado por ediles del equipo de gobierno, De la Torre ha hecho balance de una feria que, ha dicho, "ha funcionado con una gran normalidad desde el punto de vista de que no hay ningún incidente que pueda empañar el éxito en cuanto a participación ciudadana en los dos espacios", en el Centro Histórico y el Recinto Ferial Cortijo de Torres.

Así, ha detallado los principales datos, como los 1,7 millones de desplazamientos de personas registrados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), destacando especialmente el incremento en la Línea F, que une el centro con el Real, en un 14 por ciento, superando los 101.000 viajeros; aunque el aumento se ha visto en las 19 líneas especiales.

Asimismo, ha señalado el aumento del 29,5 por ciento en las toneladas de residuos recogidas entre el centro y el Real --teniendo en cuenta que han sido dos días más--, llegando a 1.604 toneladas, de las que 545 proceden del Cortijo de Torres y el resto, 1.059 toneladas, del centro --aunque 450.000 kilos se producen de manera habitual--.

De la Torre ha dicho que estos datos en materia de residuos "son muy claros por el éxito de la Feria y por los dos días adicionales", apuntando que es "un indicador claro de que la Feria de 2019 tiene un efecto económico más positivo, difícil de cuantificar, aunque haremos estudios correspondientes".

Ha señalado que no ha escuchado quejas de empresarios por los dos días más "sí les he oído decir que de unos días que había colas para los restaurantes se ha pasado a otros que estando a pleno rendimiento no había la misma presión", ha afirmado, apuntando que "el tema de los días no ha funcionado mal". "¿Quiere decir que nosotros apostamos por la feria de diez días? No", se ha preguntado y respondido, indicando que el próximo año serán ocho días y "podremos comparar".

Ha reafirmado la apuesta "por la calidad" por parte de los servicios municipales, que "han funcionado francamente bien", y por parte de los sectores privados, como asociaciones, peñas y empresas, para que "la calidad y la excelencia sean los títulos que acompañan" a estas fiestas. "Para dar el mensaje de que vale la pena venir siempre a Málaga, pero especialmente en esta fecha", ha señalado.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, De la Torre ha señalado que "la prevención ha funcionado muy bien" y que "en general, los datos expresan la realidad de una feria muy segura, eso se percibe, la tranquilidad en la que se ha desarrollado en cuanto a no tener ningún incidente que haya afectado a la imagen".

En cuanto a la vigilancia del tráfico, se han llevado a cabo un total de 41 controles preventivos de alcoholemia y sustancias estupefacientes por parte del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga.

A través de estas actuaciones se han controlado 2.017 vehículos, de los que en 78 casos los conductores han dado positivo por alcoholemia, además de otros siete que han dado positivo por drogas y/o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. A ello hay que añadir que 15 conductores implicados en accidentes de tráfico con una tasa de alcohol superior a la permitida y estando uno de ellos bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Este año se ha intervenido en 108 riñas y se ha denunciado a 245 personas por hacer sus necesidades en la vía pública, 277 por la llamada ley del botellón, que "se ha reducido", y 76 por ejercer labores de ordenación y aparcamiento de vehículos sin autorización. Asimismo, se han realizado 932 actuaciones por decomiso, con 11.057 unidades intervenidas entre las que destacan más de medio millar de sustancias estupefacientes y 47 de tabaco, con 787 cajetillas decomisadas.

La Policía Local ha efectuado en estos días 529 actas de denuncia por posesión o consumo, incautándose de hachís en 386 casos; en 69, cocaína y/o heroína; en 47, marihuana; siendo en los otros 27 casos la incautación de drogas de diseño, éxtasis u otras sustancias. Asimismo se han remitido 26 cartas a madres y padres con motivo del consumo de alcohol o drogas por parte de sus hijos menores de edad.

Se han decomisado 25 armas blancas, y tres armas prohibidas u objetos contundentes, se han inspeccionado 298 establecimientos o casetas, de los que 80 han sido denunciados. En total se han impuesto un total de 94 denuncias a establecimientos.

Destacan 21 denuncias por suministrar bebidas alcohólicas o permitir su consumo a menores, otras dos por carecer de permiso de música, seis tras apreciarse que tenían barras de alcance no autorizadas, y siete por trascender la música al exterior. Se han dictado 17 decretos de cierre cautelar a establecimientos: 16 de 48 horas por venta y/o consumo de alcohol a menores, dos en el Real y 14 en la zona centro, y un cierre por negarse a la inspección una caseta en el Real.

La Policía Local ha realizado 14.542 servicios dedicados a la Feria, con una media superior a los 1.400 diarios, entre ellos 205 auxilios a personas, y el 092 ha atendido 4.255 llamadas. En lo referente al paseo de caballos se han realizado hasta el momento 632 identificaciones y controles de enganches y caballos en el recinto ferial.

OCUPACIÓN Y ESPECTÁCULOS

El regidor ha indicado que la ocupación hotelera y apartamentos turísticos durante la Feria ha superado este año el 95 por ciento, cuatro puntos por encima del pasado año, cuando superó el 91 por ciento, según datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), facilitados por el Ayuntamiento.

Por su parte, la facturación de los hosteleros se ha incrementado en un tres por ciento de acuerdo a los datos aportados por la Asociación de Empresarios de Hostelería, Mahos, "que vinculan directamente este incremento a la prolongación de los días de Feria", según el Consistorio.

Los puntos de información turística de la ciudad han atendido a un total de 28.454 visitantes, un 1,34 por ciento más que en 2018. Las OPIT han recibido a 1,05 visitantes por minuto y se han registrado 192.002 consultas, 6,79 por visitante.

Los turistas y excursionistas nacionales han representado el 40,48% y los internacionales el 59,52% restante. Por nacionalidades, quienes más han acudido a las oficinas han sido franceses, italianos y británicos. Los países con mayor crecimiento han sido Suiza, Noruega y Brasil. Respecto al turismo nacional, los madrileños, andaluces, catalanes y valencianos han sido los que más han visitado las oficinas de turismo.

Por otra parte, más de un millón de personas han asistido este año a los espectáculos programados por el Ayuntamiento en la Feria, lo que apunta a que se ha mantenido la alta participación del pasado año. Se han llevado a cabo más de 300 actuaciones en una decena de escenarios distintos.

La programación en el Centro Histórico ha contado con una oferta variada en calles y plazas, con música en vivo. La estimación de visitas a estas actuaciones alcanza la cifra de 409.00 personas, lo que supone un incremento del diez por ciento respecto a 2018, aunque el alcalde ha vuelto a defender la finalización del horario a las 18.00 horas.

En el apartado de las redes sociales, el hashtag oficial de la Feria de Málaga, #FeriaMLG, ha llegado a alcanzar, entre Instagram y Twitter, a 13.838.162 usuarios únicos, siendo usado por 4.261 usuarios que han realizado 12.709 publicaciones, las cuales han obtenido 104.059.355 de impresiones (número de veces que se ha mostrado el hashtag).