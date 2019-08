Vox critica el aumento de consejeros en Madrid y "vigilará"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado que a su partido no le parece bien pasar de nueve consejerías a trece en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y ha advertido que estarán atentos a las políticas que ejecutan los nuevos responsables autonómicos.



En declaraciones a los medios antes de la toma de posesión de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la portavoz del partido de extrema derecha ha insistido en que los recursos de los madrileños no se deberían de invertir en crear "nuevos sillones", sino en sanidad pública, educación, dependencia y discapacidad.



Por su parte, el portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que el aumento en un 44% de consejerías "no va por buen camino", aunque ha puntualizado que las personas nombradas son "competentes".





Para él, los nuevos consejeros tienen "experiencia demostrada", por lo que desde su formación quieren darles "margen de tiempo" para que las propuestas que hicieron hace dos meses se pongan en práctica.Ha advertido que se van a mantener en el oposición "vigilantes", y que ahora es el turno del PP y Ciudadanos para cumplir los compromisos que han adquirido con su partido.