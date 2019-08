La Junta presentará ante universidades su nuevo modelo de financiación

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, tiene previsto reunirse tras el verano con los rectores de las universidades públicas andaluzas para trasladarles "un borrador" de propuesta de nuevo modelo de financiación.

Así lo ha avanzado, en una entrevista concedida a Europa Press, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, quien ha precisado que aún se está terminando de diseñar esa propuesta de nuevo modelo, si bien ha aclarado que "pasa, primero, por un incremento de los recursos globales", ya que en la Junta son "conscientes de que las universidades andaluzas en general están dotadas con menores recursos de los que tienen sus homólogas europeas".

Además, la Consejería apuesta por que "se haga mayor énfasis" y se "premien" las actividades de investigación que "sean de mayor calidad y nivel", sin que salgan "perjudicados" los "actuales grupos de investigación", que "van a seguir recibiendo una financiación básica", según ha apostillado.

Se trata, según ha abundado Velasco, de "premiar a aquellos grupos de investigación que estén destacando en sus campos de especialización", y de "apoyar de manera adicional" aquella labor de "excelencia por parte de los investigadores" que se dé "en cualquier campo".

Por otro lado, el consejero ha explicado que mantiene con los rectores de las universidades públicas andaluzas "una comunicación muy fluida", y, "cuando pase el verano, nos vamos a reunir porque les vamos a entregar", además del citado borrador de propuesta de financiación, otro de "mapa de titulaciones", que es también un tema "fundamental para las universidades".

Velasco ha relatado que él mismo ha pedido a las universidades andaluzas, y ha recibido ya prácticamente de todas ellas salvo de la de Cádiz por el reciente cambio que ha habido de rector al frente de la misma --con la llegada al cargo de Francisco Piniella--, información sobre "cuáles son aquellos proyectos que los rectores consideran que son claves para el futuro mejor de sus universidades".

Según ha matizado el consejero, "un futuro mejor no significa sólo más recursos, sino también proyectos cualitativamente de calidad", es decir, pensar en "iniciativas que se pueden llevar a cabo para internacionalizar más la universidad", tanto a nivel de profesorado como de alumnos, según ha aclarado antes de abundar que "es posible llevar a cabo procesos a través de los cuales se intensifiquen la relación entre los profesores y distintas universidades europeas".

"Eso sería un ejemplo de cambio cualitativo, como es el que la Universidad de Cádiz, la de Sevilla o la de Granada intensifiquen sus relaciones con profesores e investigadores de otras universidades", según ha continuado Velasco.

EVALUACIÓN DE MÁSTERES

El titular andaluz de Economía también se ha reafirmado en su idea de valorar la posible continuidad o no de determinados títulos de máster en función de la demanda que éstos hayan registrado en sus primeros años de desarrollo, que sería así evaluada.

No obstante, el consejero ha querido dejar claro que no va a tomar "ninguna decisión en este sentido sin tener el acuerdo con los rectores", con quienes ya ha mantenido "conservaciones informales" de las que extrae que "están de acuerdo con la aproximación" de esta idea, ya que "no tiene sentido que se lance un máster, transcurran cinco años y haya cinco alumnos" en él.

"No tenemos recursos en España para eso", ha aseverado el titular andaluz de Economía, quien aboga por "seguir las mejores prácticas de los mejores países del mundo", y al respecto pone el ejemplo de Suecia, donde no mantendrían en "la Universidad de Estocolmo un máster con cinco alumnos después de tres o cuatro años" de impartición, según ha advertido.

Por eso, el consejero realiza "una llamada a la reflexión" para que, si se ve que un máster "no está teniendo éxito, por los motivos que sea, cerrarlo y dedicar esos recursos a otros másteres que son más prometedores". "Es una cuestión de sentido común, nada más", según ha defendido Velasco, quien ha insistido en que, "cuando tengamos la información, lo hablaremos con los rectores, y estoy seguro de que esto lo respaldarán al 100 por cien".

ANÁLISIS DE LA AIREF

Por otro lado, el consejero ha explicado que aún no dispone de los resultados del estudio que el Consejo de Gobierno acordó el pasado mes de marzo solicitar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre las competencias de la Junta de Andalucía en materia universitaria, ya que, "por razones estrictamente legales, de procedimiento, se ha retrasado mucho".

No obstante, ha confirmado que desde la Airef "ya han empezado a trabajar" y "nos van a ir suministrando información cuando se vayan cerrando capítulos, apartados" del estudio, "de forma que, aunque el informe final no estará finalizado hasta la primavera del próximo año, en los próximos meses vamos a ir teniendo resultados del análisis de la Airef que haremos públicos y que iremos ejecutando e implementando", según ha avanzado.

SUPERCOMPUTADOR EN SEVILLA

Por otro lado, también en relación con el ámbito universitario, el consejero se ha referido al proyecto de contratación de un nuevo clúster de supercomputación en el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), en Sevilla, que, según ha valorado, supondrá para Andalucía en general, y para la capital en particular, "un salto enorme hacia adelante".

Y es que va a ser "el segundo ordenador más potente de los que funcionan en España, tras el que el Centro de Supercomputación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) mantiene en Barcelona", según ha puesto de relieve el consejero, quien ha agregado que es un proyecto "de ejecución inmediata" que tendrá financiación procedente de la propia Junta de Andalucía y de fondos comunitarios.

De esta manera, el 'supercomputador' estará "en pleno funcionamiento para el próximo curso académico, que empieza en septiembre", y de él "se va a beneficiar extraordinariamente toda la comunidad científica de las universidades andaluzas", ya que permitirá "llevar a cabo simulaciones, previsiones, tareas de cálculo a escala masiva que requieren una potencia de cálculo muy grande", según ha abundado Velasco, quien por ello habla de "una buena noticia para la comunidad científica".