Otegi pide disculpas por sus manifestaciones en la entrevista en TVE

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido disculpas porque "se equivocó" cuando dijo en una entrevista a TVE que sentía "si habían generado más dolor del necesario" porque se pudo entender que aceptaba que es "legítimo" generar dolor, cuando no lo es y "no hay derecho a generar dolor".

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a sus palabras en una entrevista a TVE en la que afirmó que sentía "de todo corazón" si "alguna vez como portavoz habíamos generado más dolor del necesario a las víctimas o del que teníamos derechos a hacer".

Otegi ha indicado que "se equivocó al decir eso". "Y lo tengo que reconocer y pido disculpas si la gente se sintió agredida con esa expresión que no es una expresión muy afortunada".

El dirigente de EH Bildu ha manifestado que "no se entendió el contexto en el que lo dije" porque no se estaba refiriendo a las acciones armadas de ETA.

Otegi ha afirmado que la izquierda abertzale "ha reconocido y reconoce el dolor causado". "Y yo quiero ir más allá y decir que si, en mi condición de portavoz, he añadido un ápice de dolor, sufrimiento o humillación a las familias de las víctimas de las acciones armadas de ETA quiero pedirle desde aquí mis más sinceras disculpas acompañadas de un 'lo siento' de corazón", ha agregado.

El representante de EH Bildu ha asegurado que es lo que "trató de decir" en esa entrevista pero "desafortunadamente" no lo dijo "bien" y "se pudo entender que nosotros aceptábamos que es posible y legítimo generar dolor en gente".

En este sentido, ha afirmado que "no es legítimo" y "no hay derecho a generar ningún tipo de dolor". "Esta era mi posición y, como lo hice mal o, por lo menos, se me entendió mal, quería aclararlo", ha agregado.

En relación a las peticiones para que condenen la violencia de ETA, Otegi ha indicado que nunca se le ha escuchado a él decir que "matar estuvo bien". Otegi ha indicado que han hecho "algo mejor" que condenar la violencia que es "sacar la violencia de la ecuación política", algo que, a su juicio, "no le va a perdonar nunca la derecha".

El representante de EH Bildu ha recordado, cuando en una entrevista de Jordi Evolé, le dijo que mucha gente se alegraría de que condenara la violencia y ha afirmado que, si él hubiese "formulado en ese momento una condena a las acciones armadas de ETA, probablemente mucha gente estaría contenta porque yo he condenado a ETA, pero muy probablemente la violencia armada de ETA continuaría en el país". "¿Qué es lo eficaz?", se ha preguntado.

El representante de EH Bildu ha recordado que han reconocido el daño causado y el sufrimiento generado y han participado en actos de recuerdo de las víctimas de todo tipo, y ha señalado que, cuando les "ponen un listón más alto, dificultan un camino".

INTERÉS POLÍTICO

A su juicio, existe detrás "un interés político" porque se trata de "encasillar a EH Bildu y a su proyecto en el pasado" para intentar "acortar su camino al futuro", algo que, según ha indicado, no van a conseguir.

El representante de EH Bildu cree que se está tratando de "utilizar otra vez el espantajo de una fórmula que hace creer que esto sigue siendo ETA, que ETA sigue existiendo". "No se trata tanto de presionarnos a nosotros como de desfigurar un poco nuestra posición y de lo que se trata fundamentalmente es de hacer una especie de cordón sanitario que impida al PSOE, fundamentalmente, y a Podemos mantener relaciones y hacer pactos y alianzas con nosotros", ha afirmado.

Otegi cree que "el tema de ETA es un tema instrumental para tratar de coartar y de estrechar las posibles alianzas tanto en Euskal Herria como en el Estado".

A su juicio, el problema en el Estado español es que, "cuando gana la derecha, aplica programas de derecha" y, "cuando gana la izquierda también aplica programas de derecha porque la derecha le tiene cogida la media". "Y hasta que no rompa eso, va a tener un margen de maniobra realmente escaso, cosa que no solo afecta a nuestra política de alianzas con EH Bildu, sino que afecta a los intereses de la gente, también en España", ha añadido.

Por otra parte, Otegi ha indicado que no tienen ningún pacto con el PSOE, entre otras cosas, después de escuchar este mismo jueves al presidente en funciones, Pedro Sánchez, pedir a Ciudadanos y el PP que se abstengan para "no depender de los partidos independentistas".

"Voy a decir una pequeña maldad, el presidente no considera al PNV partido independentista porque con el PNV puede pactar, no puede pactar con ERC ni con nosotros. No sabemos si el PNV es independentista o no, para Sánchez no es, pero más allá de eso es curiosa esa apelación a Ciudadanos y al PP", ha manifestado.

Otegi ha indicado que, si lo que quiere Pedro Sánchez es la investidura con Ciudadanos y el PP, debe "pactar" con esas formaciones y "decir qué va a hacer" por ejemplo "con Cataluña y Euskal Herria y cómo va resolver el problema nacional". "¿Va a aplicar el 155 en Cataluña, va a proceder a plantear recortes sociales?", se ha preguntado.

El dirigente de EH Bildu ha agregado que le da "un poco de pena que el debate sea sobre quién va a ser ministro". "Ustedes convocaron unas elecciones generales anticipadas, no para resolver una crisis, sino porque hay una crisis de régimen en el Estado Español, esa crisis no se ha resuelto. Si usted quiere resolverla a través del diálogo, la negociación y el acuerdo o quiere seguir jugando a esos pactos de Estado que son para mantener la inestabilidad del Estado permanentemente, para no resolver el problema territorial. Y en función de eso, tomaremos una decisión", ha añadido.

Sobre la postura que pueda adoptar finamente EH Bildu, ha señalado que hay "un montón de factores que hay que despejar" y ayer vieron a un Pedro Sánchez "apelando a la responsabilidad de la derecha". Otegi ha insistido en que son partidarios de "no bloquear" y de decir "usted va a tener una oportunidad".

"Vamos a ver qué hace con ella porque me da la impresión de que esta va a ser una de las últimas oportunidades, si no es la última, de demostrar que hay capacidad para resolver los problemas, no a través de la policía, la Guardia Civil y el Supremo y sí a través del diálogo y negociación. Si es en esta segunda acepción de lo que va a hacer con su Gobierno, nosotros creemos que jugaremos esta partida, pero eso está en su mano", ha añadido.

Otegi ha manifestado que el PSOE está en la posición de que con EH Bildu "no quiere hablar", cuando, según ha destacado, han pactado con los socialistas en el Parlamento navarro y en el Ayuntamiento de Pamplona. "¿Alguien cree de verdad que la gente no habla en los pasillos, en reuniones?. Esto es una ficción y demuestra que la política, sobre todo en la izquierda, está entre lo políticamente correcto y el postureo y la hipocresía", ha añadido. A su juicio, se debería adoptar "con naturalidad el esquema del diálogo político" o, si no, se estará "como en el día de la Marmota".

El representante de EH Bildu ha considerado "inaceptable el veto" que se plantea con respecto a la coalición abertzale y que es una "cierta impostura" porque "todo el mundo sabe en este país que todo el mundo habla con todo el mundo".

No obstante, cree que en sectores de la izquierda española "cada vez tienen más claro que hay que cortar con esta tendencia que no busca en términos éticos estar en otro estadio, sino que busca impedir que haya pactos y alianzas diferentes a las que hay hoy en día".