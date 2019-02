Demuestran que el estrés hace que se hable más durante el sueño

Expertos de la cátedra de investigación del Sueño de la Universidad de Granada- Grupo lo Mónaco han apuntado que el estrés aumenta la somniloquia, hablar durante el sueño, y han descartado que cuando se mantienen conversaciones dormido se diga siempre la verdad.



Los especialistas del centro granadino han explicado en un comunicado que la investigación de este trastorno puede aportar información para conocer cómo funciona la memoria durante el sueño o cómo maneja cada persona la información recogida durante el día.



El fenómeno en sí mismo implica que una persona, mientras está dormida y sin despertar, pronuncia sonidos, palabras y enunciados completos con o sin sentido e incluso pueden tener conversaciones en las que responden a otro de manera coherente y con sentido, según ha explicado el doctor Alejandro Guillén Riquelme, de la Cátedra de Investigación de Sueño de la Universidad de Granada-Grupo Lo Monaco.



"La persona que está hablando en sueños no es consciente de este hecho y, habitualmente cuando despierta, no recordará la conversación producida", ha apuntado el experto, que ha aclarado que aunque este fenómeno puede darse en cualquier fase del sueño, ocurre con mayor frecuencia en la REM y de forma asociada a sueños.



Ha destacado además que la persona que está hablando en sueños no tiene por qué dar información veraz y que en la somniloquia se puede mentir, incluso con entonación y con sentido para el oyente.



El grupo de investigadores ha apostado por analizar este fenómeno y sus incógnitas porque se trata de una situación infrecuente, que no se vincula directamente con ningún trastorno físico o psicológico y que no supone ningún problema para la persona cuando se da de forma aislada.



Además es un fenómeno difícil que puede aportar información del funcionamiento de la memoria durante el sueño ya que el cerebro en vigilia recolecta información y dormido consolida lo recolectado en una especie de paso de "grabar" a "editar".



El Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) y la nueva Cátedra de Investigación del Sueño de la UGR-Grupo Lo Monaco trabajan de forma conjunta en investigaciones para aclarar fenómenos como la somniloquia, que se relaciona con el sonambulismo, la narcolepsia y la parálisis del sueño.