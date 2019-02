Borrell: Gobierno con VOX no permitiría resolver la cuestión catalana

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, consideró hoy que si sale de las elecciones anticipadas del próximo 28 de abril en España un Gobierno con el partido de extrema derecha VOX no permitiría resolver la cuestión catalana y calificó esos comicios de "trascendentales".



"Realmente es preocupante porque su alianza (de VOX) con otras formaciones políticas podría dar lugar a un Gobierno que creo sinceramente que no es el que España necesita", indicó Borrell sobre las próximas elecciones generales en España, a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).



Borrell consideró que un Gobierno con VOX "tampoco permitiría resolver la cuestión catalana, que requiere de toneladas de voluntad de diálogo".



"De manera que sí, son elecciones trascendentales", opinó, al insistir en que se tratan de unos comicios "muy importantes para España.



"Ha emergido en España una derecha extrema de la que no teníamos todavía constancia", añadió.



"Yo todavía presumía aquí en Bruselas de que en España no teníamos fenómenos de derecha extrema como son los casos de (Francia con el Frente Nacional de Marine) Le Pen, los casos de otros países. Y ahora ha aparecido", aseguró.



Para Borrell, "lo importante ahora es preparar las propuestas que los españoles van a recibir, según las cuales van a decidir".