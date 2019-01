Feministas se concentrarán ante el Parlamento en investidura de Moreno

El movimiento feminista se manifestará el próximo día 15 en todas las provincias de Andalucía y ante el Parlamento andaluz, en coincidencia con el debate de investidura del popular Juanma Moreno para "cerrar el paso al patriarcado, al fascismo y al racismo".



En una rueda de prensa, las portavoces de los colectivos feministas de Sevilla Zareli Gamarra y Sara González han informado de las acciones que llevarán a cabo el próximo martes en Andalucía, donde han convocado concentración a las 12.00 ante el Parlamento y por la tarde en todas las provincias andaluzas bajo el lema "Nuestros derechos no se negocian. Ni un paso atrás en igualdad".



Han hecho coincidir estas protestas con la investidura del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, -gracias al apoyo de Ciudadanos y de Vox-, porque entienden que en el discurso hay una "amenaza que atenta contra la vida, dignidad y los derechos conquistados por las mujeres" y porque se crea una "situación de política de riesgo".



Con estas concentraciones, las mujeres "salen a cerrar el paso al patriarcado, al fascismo y al racismo", en palabras de Sara González, quien ha recalcado: "No lo queremos ni en nuestras vistas, ni en nuestros ayuntamientos ni en nuestro Parlamento".



El "miedo ante la amenaza" que supone para el movimiento feminista el nuevo gobierno andaluz les ha "obligado a organizarse porque no pueden someterse" y también a asumir la responsabilidad de luchar por el "legado histórico de las mujeres que lucharon contra la desigualdad patriarcal".



Tras advertir de que "en Andalucía las van a tener de frente" y "no permitirán ni un paso atrás en derechos atrás y libertades de todas las mujeres", han señalado que en los próximos meses "esta involución puede afectar a todo el país".