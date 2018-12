El juicio del caso ERE cumple un año esta semana

El juicio del caso ERE se reanuda mañana con los informes finales de las seis defensas que aún quedan por intervenir, empezando por la del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, y que, con una sesión extra el jueves, podría terminar justo cuando se cumple un año del inicio del proceso.



Fue el 13 de diciembre de 2017 cuando por primera vez se sentaron en el banquillo de los acusados los expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán y una veintena de exconsejeros, exviceconsejeros y exaltos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda, Innovación y la agencia pública IDEA que formaron parte de sus gobiernos entre el 2001 y el 2010, periodo durante el cual se dieron 850 millones en ayudas sociolaborales a empresas en crisis de forma fraudulenta según la Fiscalía.



Durante tres días de diciembre, las partes expusieron sus cuestiones previas y el juicio no volvió a reanudarse hasta el 9 de enero con la declaración de los entonces 22 acusados (en sus informes finales, la Fiscalía y las acusaciones populares han retirado la acusación contra uno, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa).



Hasta abril, los acusados estuvieron declarando y acudiendo al jucio, si bien el tribunal les excusó de asistir en los meses siguientes durante los cuales desfilaron por la Audiencia de Sevilla 120 testigos y nueve peritos que durante mes y medio contrastaron sus opiniones técnicas durante una prueba pericial conjunta que ahora las defensas impugnan.



El 29 de octubre los acusados volvieron al juicio para oír las conclusiones e informes finales del Ministerio Público (que retiró la acusación contra Antonio Estepa y rebajó de 8 a 6 años la pena pedida para Jacinto Cañete y Lourdes Medina), la acusación popular del PP-A (que mantuvo todo salvo para Estepa) y la de Manos Limpias (que retiró toda acusación contra Chaves, Francisco del Río y Manuel Gómez así como el delito de acusación para todos los procesados).



Mañana será el turno de la defensa del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, un informe que se prevé que ocupe casi toda la jornada si no toda pues son muchos los acusados que han basado su defensa en que él nunca alertó de ilegalidad alguna y que pese a sus numerosos avisos de irregularidades no emitió el informe de actuación que hubiera obligado a paralizar las ayudas de los ERE.



A su abogado, José Rebollo, le han agradecido todas las defensas que han precedido su "generosidad" y "ejemplo profesional" porque atraviesa problemas de salud y no ha pedido suspender el juicio.



Tras él, será el turno -a última hora del lunes o ya el martes- del letrado Enrique del Río, que representa al exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río, cuya exposición durará entre dos y tres horas, y le seguirá el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, defensor del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y que será el encargado de argumentar la impugnación de la prueba pericial que ya anunció y a la que se han adherido el resto de defensas.



El martes hay sesión de tarde por lo que podría comenzar su exposición la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que ejerce el abogado José Manuel Herrera, y la del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, ambos representados por el letrado José María Mohedano.



Este último lleva varias sesiones ausente del juicio por una fuerte conjuntivitis que le ha afectado a la visión y el médico le ha prohibido leer y trabajar con el ordenador, por lo que pidió al tribunal retrasar su turno, ya que debía haber informado el segundo tras el abogado de Chaves.



Su deseo sería no exponer los informes de sus dos clientes en la misma sesión para no cansar la vista, pues aún tiene dificultades para leer, por lo que o bien podría exponer uno antes del de Viera y otro después o bien uno el miércoles y otro el jueves, comenzando por el de Griñán y dejando para el final el de Lozano.



Tras ello, el tribunal dará un último turno de palabra a los 21 acusados, aunque no serán muchos los que hagan uso de este derecho o serán breves, por lo que la previsión es que este jueves 13 de diciembre el juicio quede visto para sentencia, justo un año después de su inicio.