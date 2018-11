Un civil muerto y otros dos graves por cohetes lanzados desde Gaza

Un civil resultó muerto y dos mujeres heridas de gravedad por el impacto en la localidad de Ashkelon de uno de los más de 300 cohetes lanzados por las milicias palestinas de Gaza en las últimas once horas, informaron fuentes médicas israelíes.



"Equipos voluntarios y de ambulancias asistieron a la evacuación y tratamiento de una mujer en la treintena gravemente herida cuando un cohete cayó en su apartamento en Ashkelon. Tras la búsqueda en los escombros del edificio junto a los bomberos, se encontró a un hombre muerto", informó el servicio de emergencias israelí United Hatzalah.



"Cuando llegamos al lugar del ataque con cohete nos pidieron que atendiésemos a un hombre que no tenía pulso y no respiraba. Desafortunadamente, tuvimos que declararle muerto por las graves heridas que sufrió", indicó el voluntario paramédico de ese servicio Moshe Weizman.



"Tratamos también a una mujer herida de gravedad por la explosión del cohete", añadió el voluntario.



Según el digital Times of Israel, el primer fallecido civil víctima del repunte de violencia originado el domingo por la noche en Gaza tendría alrededor de 40 años, mientras que las edades aproximadas de las dos heridas graves, por daños al mismo edificio, serían de 40 y de 60 años.



Los servicios de emergencia continúan la búsqueda para ver si hay alguien más enterrado bajo los escombros", señaló el director de Operaciones de United Hatzalah, David Krispel



Este servicio también atendió a otros dos heridos leves, a los que trasladó en ambulancias al hospital Barzilai, en Ashkelon.



La Estrella de David Roja (Maguen David Adom, equivalente a la Cruz roja) cuantificó en 25 los heridos desde que empezó la lluvia de cohetes desde Gaza, de los que dos están en situación crítica -un soldado del Ejército herido a primera hora de la tarde y la mujer de unos 60 años-, 23 heridos leves por roturas de cristales, esquirlas, inhalación de gas y por correr a zonas protegidas.



Además, otras 27 personas tuvieron que ser atendida por ataques de estrés y ansiedad.



En las últimas once horas, las milicias palestinas de Gaza han lanzado más de 300 cohetes a Israel, que han sido respondidos con más de una treintena de bombardeos sobre objetivo militares en la franja, en los que han muerto cuatro personas -todos ellos milicianos según fuentes palestinas- y otra decena han resultado heridos.



Los bombardeos israelíes destruyeron al menos cuatro casas, un complejo de la televisión Al Aqsa, cercana al movimiento islamista Hamás, y un hotel que utilizaba este grupo para labores administrativas.



El repunte de violencia se desencadenó la noche del domingo a raíz de que fuerzas especiales israelíes se adentraran en Gaza para una operación militar y fueran detectadas por milicianos palestinos, lo que ocasionó un intercambio de fuego y posteriores bombardeos en los que murieron siete milicianos y un soldado israelí.



"Lo ocurrido en Ashkelon es responsabilidad del liderazgo enemigo. Es una advertencia de que lo que va a venir es aun peor si la agresión continúa: ataques que nunca habéis conocido antes", advirtió en un mensaje en Twitter Abu Oneida, portavoz de las Brigadas de Ezedin al Qasam, brazo armado de Hamás.