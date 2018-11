Rita Maestre y cinco ediles de Carmena se apartan de las primarias

Rita Maestre, la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena en Madrid, y otros cinco ediles del Ejecutivo pertenecientes a Podemos han decidido finalmente abandonar el proceso de primarias abierto en la capital, con el que Podemos prevé sumarse a la candidatura de la exjueza para revalidar la Alcaldía.



Además de Maestre se han apartado de este proceso de elección interna los concejales José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz, como hoy ha adelantado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes de Podemos en Madrid.



Según fuentes de Podemos estatal, se trata de "una decisión personal" de Rita Maestre y de otros concejales, que prefieren no repetir de la mano de Podemos pasando por unas primarias. Pero, aún así, que entren de una manera o de otra, "si Carmena quiere que repitan, a Podemos no le va a suponer ningún problema para seguir la misma hoja de ruta", que es "hacer a Manuela alcaldesa".



Asimismo, desde la dirección nacional del partido lamentan que "no se presenten a primarias para ser cargo público, cuando sus compañeros sí lo hacen".



Fuentes madrileñas explican que hasta la noche de ayer, cuando estos concejales tomaron la "decisión personal" de "no repetir de la mano de Podemos", estaba previsto que los ediles concurriesen al proceso como parte de una lista unitaria encabezada por el exJemad Julio Rodríguez, quien esta tarde presenta su candidatura.



Desde el equipo de Rodríguez señalan a Efe que "entren de una manera o de otra" en la plataforma ciudadana y no de partidos con la que Carmena quiere concurrir a los comicios, por su parte no va a suponer "ningún problema" que estos ediles repitan, si fuera ese el deseo de la regidora madrileña.



Durante este proceso de negociación una de las claves ha sido el puesto que ocupaban los ediles del actual Gobierno, pero también la posición del exJemad en la plataforma de Carmena, pues según aseguró en septiembre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Rodríguez era el "plan B" de la formación para Madrid.



El pasado 16 de octubre, después de que durante toda esa jornada se barajase la opción de que no concurriese, la portavoz municipal Rita Maestre confirmó a Efe que se inscribiría a las primarias de su formación para las elecciones municipales, aunque finalmente ha decidido no formar parte de esta lista.



Tras esa polémica, otro de los ediles de Carmena que no se someterá a las primarias moradas, José Manuel Calvo, señaló que la lista de la exjueza se configuraría de forma independiente a las listas de Podemos, es decir, sin tener en cuenta en qué posición quedasen los ediles de confianza de la alcaldesa.



Está previsto que en la plataforma ciudadana de nuevo cuño con la que Carmena buscará revalidar la Alcaldía se integren ediles tanto de Podemos como de Izquierda Unida -donde Mauricio Valiente ya ha sido elegido cabeza de lista-, aunque en todo caso participarán a título individual, según ha subrayado la propia alcaldesa.



"Son personas individuales que pueden tener su visión, su ideología, su vinculación a determinados grupos o partidos políticos", aseguró Carmena el pasado 17 de octubre, en referencia a Maestre y otros ediles pertenecientes a Podemos.