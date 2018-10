Unanimidad contra García Tejerina por sus críticas a la Educación

La exministra de Agricultura de Rajoy Isabel García Tejerina dijo este jueves en una entrevista en TVE que "un niño de diez años en Andalucía sabe lo que uno de ocho en Castilla y León", lo que le valió el reproche inmediato y unánime de todos los partidos políticos. Incluso del suyo propio.

García Tejerina mostraba su preocupación por el deterioro de la Educación en España y apelaba a los datos del Informe PISA, que mantiene a Andalucía en las últimas posiciones respecto al rendimiento académico de sus alumnos.

Las reacciones fueron inmediatas. Y todas, hasta las de los líderes andaluces de su partido, enfrascados en la precampaña electoral, obviaron el fondo de la crítica y se lanzaron a degüello contra la exministra.

La presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, reprochó a García Tejerina su "desdén supremacista" y criticó su "ignorancia total", el "desconocimiento" y el "desprecio" con el que habla de Andalucía.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, reclamó al presidente del PP, Pablo Casado, que "desautorice" a la vicesecretaria sectorial de su partido, Isabel García Tejerina, por "despreciar" a los niños andaluces. A lo que Casado respondió que no hay que confundir las críticas al PSOE con críticas a los andaluces. "Es la Junta la que está haciendo malas políticas" en educación o empleo, aseguró el presidente del PP.

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Loles López, declaró que el partido en Andalucía no comparte "en absoluto" las declaraciones de Isabel García Tejerina, y que "los niños y los docentes andaluces son de diez". "Lo que no es de diez es el Gobierno andaluz, que tiene a los niños en aulas prefabricadas y no paga a las escuelas infantiles", dijo López, que se mostró convencida de que estas declaraciones no afectarán a la campaña electoral: "Los andaluces saben muy bien quién le ha hecho daño a Andalucía", dijo López.

La propia García Tejerina matizó posteriormente sus palabras en la línea del discurso de la dirección andaluza del partido y afirmó que "los niños y profesores andaluces son de 10, pero la gestión educativa de 40 años de gobiernos socialistas es absolutamente ineficaz".

La candidata de Adelante Andalucía y líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, calificó de "intolerable que el PP siga faltando el respeto a Andalucía". Y el líder de Cs, Albert Rivera, señaló que el PP también tiene "algo de responsabilidad" en las desigualdades en la educación porque han estado gobernando durante 15 años.