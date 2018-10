La PAH de Málaga frena el desahucio de una “familia desesperada”

Este lunes estaba previsto el desahucio de Prince y sus hijas. Una familia que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se encuentra “desesperada y en exclusión social”, por lo que ha ocupado una casa en Camino de Suarez, en Málaga capital. Dicha propiedad pertenece al grupo Arquia Banca, quien se niega a negociar con la familia e incluso rechaza el alquiler social que avala el Ayuntamiento. El alquiler social sería seguro para la entidad bancaria, ya que se le pagarían 450 euros mensuales, avalado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).

Según fuentes de la PAH, la mañana del lunes la comisión bancaria no ha llegado a desalojar, pero sí que “ha mandado un camión de la mudanza para llevarse los muebles”. Al estar los activistas en el portal no han llegado ni a bajar, por lo que Prince y sus hijas han ganado un poco de tiempo. La organización asegura que Prince se encuentra “nerviosísima por sus hijas” y que desde la propia PAH de Málaga han tenido que explicarle la situación a los tutores escolares de las niñas, “que no contaban nada por vergüenza”.

La PAH insiste en que “no hay negociación posible por parte de Arquia Banca. Tienen el pago de tres años garantizado y aún así nada”. Por ahora, lo que queda es esperar la sentencia judicial y la posibilidad de negociación. Los activistas informan de que van a seguir luchando por el alquiler social y que presentarán “el recurso 704 en el juzgado, que es el que atañe al desamparo de los menores”.