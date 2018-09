Moreno reprocha al Gobierno de Sánchez “ir de avería en avería”

El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, ha mostrado su preocupación por lo que está viendo en apenas cien días de Gobierno de Pedro Sánchez, como su cartera de ministros va “de una avería a otra avería, mostrando además un ánimo de revanchismo ideológico que no es normal para su juventud”.



Asimismo, ha acusado al Gobierno de Sánchez de “gastar dinero a manos llenas, que no tenga una política clara en inmigración, en economía y anunciar subida de impuestos”.



Para Moreno, todo ello está trayendo una consecuencia que le preocupa: “enfriamiento de la economía, desaceleración de la economía, sólo en tres meses se ha producido la máxima destrucción de empleo de la historia de nuestro país”.



De esta forma ha defendido la necesidad de que “cuanto antes el PP esté al frente del país, Casado en la Moncloa”.



Moreno que ha participado en un acto de reconocimiento a una veintena de mayores de la provincia, integrantes del PP malagueño, en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella ha anunciado que “la primera medida” que realizará cuando sea presidente andaluz es “eliminar el impuesto de sucesiones y transmisiones“.



“Cómo puede ser que se coma la herencia la Junta de Andalucía, eso se va acabar”, ha subrayado ante un centenar de asistentes y acompañado por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.



Ha mostrado su indignación por la situación de los mayores en Andalucía, manifestando que “me duele que las residencian sólo tengan 41.000 plazas para mayores, que los socialistas no tengan a los mayores en la agenda política”.



Asimismo, se ha comprometido a acabar con las listas de espera en la sanidad cuando sea presidente de la Junta.



En este punto, ha reconocido que no tiene “una varita mágica sino sentido común”.



“Señores políticos fuera de la sanidad pública andaluza, profesionales sanitarios sentarse y diseñar una plan eficiente, cubrir las vacantes existentes y poner a funcionar la sanidad como en el resto de comunidades autónomas”, ha añadido.



“La sanidad tiene que ser una garantía al servicio de todos, siempre tiene que estar en estado de revista”, ha subrayado.



Respecto al adelanto de elecciones en Andalucía, ha pedido a los mayores que “hagan pensar” a sus hijos, nietos, vecinos y amigos que “hace falta un cambio”, que le trasladen un “mensaje de futuro”.



Moreno se ha definido ante ellos como un “político moderado”, cree que puede cambiar las cosas porque “le preocupa como a todos el futuro de sus tres hijos”.



“Con vuestra ayuda, con vuestro empuje va a haber un presidente popular en Andalucía”, ha concluido.