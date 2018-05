Rajoy reivindica su legitimidad y acusa a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reivindicado hoy su legitimidad para seguir en ese cargo y ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de tener como único objetivo intentar relevarle "a cualquier precio y con quien sea" con una moción de censura que debilita a España y perjudica la estabilidad.



Rajoy ha respondido a la presentación de esa moción de censura por parte de los socialistas en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa y visiblemente enojado con la actitud de Sánchez, de quien ha dicho que "cualquier día le veremos pactando con el señor Puigdemont".



"La moción no es la consecuencia de nada, sino la excusa de todas las necesidades políticas de Sánchez, que ya en su día tuvo a España sin gobierno durante nueve meses y ahora -ha precisado- vuelve a las andadas pretendiendo constituir gobiernos con cualquiera".



A renglón seguido ha expuesto las opciones que tiene el líder del PSOE para que triunfe su moción: o pactar con Cs y Podemos a la vez, o hacerlo con ERC, el PDeCAT "del señor Puigdemont y el señor Torra", con Bildu y con Compromís.



A su juicio, cualquier gobierno formado con esos apoyos es "inviable" y Sánchez lo sabe aunque "le da igual".



Rajoy ha insistido en su defensa de que las legislaturas duren cuatro años, ha afirmado que intentará que así sea y ha considerado que las mociones de censura y la "manía" de adelantar las elecciones ya (tal y como pide Ciudadanos) responden a intereses de partido.



De la misma forma y ante esas peticiones de adelanto electoral ha reivindicado su facultad de decidir el momento de convocar comicios.



Al plantearle si se considera legitimado para seguir al frente del Gobierno, ha señalado que los certificados de credibilidad los reparten los ciudadanos y se ha preguntado si tiene más credibilidad el líder de un partido con 84 escaños (en alusión a Sánchez) o el de uno con 134 (los que tiene el PP).



Además, ha destacado la confianza y credibilidad de su Gobierno porque, "con España al borde de la quiebra" ha conseguido la recuperación y porque ha logrado aprobar en el Congreso el proyecto de ley presupuestario de 2018 hace 72 horas con el que se apuntalaba la estabilidad política.



Ha recordado igualmente que se plantea la moción de censura cuando sigue en vigor la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.



Por ello ha considerado que la iniciativa del PSOE "va contra la estabilidad, perjudica la recuperación económica (se ha referido a la subida de la prima de riesgo y la bajada de la bolsa tras conocerla), es mala para España y para los españoles, introduce muchísima incertidumbre y es lesiva para el futuro de los ciudadanos".



"Es una moción que se hace en el único interés del señor Sánchez, que perdió las elecciones de 2015 y 2016 y dejó a su partido en 84 escaños, la cifra más baja de diputados que ha tenido el PSOE", ha señalado.



Para Rajoy, desde que perdió esas elecciones, Sánchez "está buscando su lugar en la política española".



Además, ha advertido de que la moción se justifica en una falsedad ante la sentencia del caso Gürtel, ya que ha explicado que no es firme, va a ser recurrida, cuenta con un voto particular del presidente del tribunal, no condena a ningún miembro del Gobierno que se pretende censurar y se refiere a acontecimientos de 2003 en los ayuntamientos madrileños de Pozuelo y Majadahonda.



Ha resaltado que él ha pedido disculpas "hasta la saciedad" por el caso Gürtel, pero ha insistido en que la sentencia de ayer establece una responsabilidad civil y no penal del PP porque el partido no conocía esos hechos.



"Por tanto, no es verdad aquello en que se fundamenta la moción de censura y Sánchez carece de autoridad moral para presentar esta moción", ha añadido.



Y cree que no tiene esa autoridad porque se ha preguntado si dimitirá cuando condenen al PSOE valenciano por su financiación o cuando se resuelva la sentencia de los ERE, o si lo hará si pacta finalmente con partidos como el PDeCAT condenados por el caso del 3 por ciento.