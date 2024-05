Aganzo: "Perder la final del Mundial 2030 sería un fracaso absoluto de RFEF y el Gobierno"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, confía en que todos los problemas que vive en este momento el fútbol español "no tengan consecuencias internacionales" y aseguró que perder la final del Mundial 2030, que debería jugarse en España, "sería un fracaso absoluto de la RFEF y del Gobierno".



"Espero que todos los problemas que estamos viviendo no tengan consecuencias internacionales y que España sea un digno anfitrión del Mundial, pero hay que ser realistas y darnos cuenta de que Marruecos está aprovechando la situación para intentar llevarse la final que debería jugarse en España. Perderla sería un fracaso absoluto de la RFEF y del Gobierno español", dijo en declaraciones a FutbolJobs.



Aganzo, que recogió el premio por la labor del sindicato en los últimos 46 años concedido por esta plataforma que busca equipos para jugadores y técnicos, mantuvo que "el fútbol español ha quedado muy tocado a nivel internacional" por todo lo que se está investigando judicialmente y "por lo que sigue pasando".



"Cuando viajo al extranjero, todas las personalidades del fútbol mundial con las que hablo me dicen lo mismo: ‘¿Qué está pasando en España? ¿Cómo es posible que se produzcan ese tipo de episodios?’ Ojalá podamos superar estos tristes episodios dentro de la historia negra del fútbol español sin graves consecuencias y que se abra una nueva etapa de mayor claridad y diálogo entre las instituciones", señaló.



El presidente de AFE y de FIFPRO defendió la necesidad de que haya "voluntad de construir". "Todo lo contrario de lo que hemos vivido en esta etapa de Luis Rubiales al frente de la RFEF, que yo todavía no he dado por finalizada, en la que todo siguen siendo problemas y conflictos", dijo.



Aganzo cree que después de lo ocurrido en la final del Mundial femenino y la salida de Rubiales de la presidencia, la RFEF debería haber convocado elecciones inmediatamente como marcan los estatutos y descartó presentarse como candidato a los próximos comicios para el ciclo 2024-2028.



"Me han llamado bastantes personas a las que, por supuesto, agradezco su confianza. Sin embargo, insisto, hoy no se me pasa por la cabeza ser candidato a la presidencia de la RFEF", destacó, tras recordar que sus mandatos como presidente de AFE y de FIFPRO están en vigor.



Cuestionado por el apretado calendario para los jugadores, Aganzo afirmó que "la salud del futbolista no es negociable" y "debe ser una cuestión prioritaria a la hora de tomar decisiones sobre las competiciones", como AFE y FIFPRO ya han trasladado desde hace mucho tiempo.



"Hay muchos futbolistas que están cayendo lesionados y la mayoría de los casos, estoy convencido, es por ese ritmo de competición insostenible y de viajes al que son sometidos. El descanso es fundamental. Muchos compañeros nos han trasladado su preocupación, reconociendo que no pueden seguir con este ritmo porque el desgaste es brutal e inhumano", agregó.

