A Hansi Flick se le espera ya en Barcelona

El FC Barcelona espera la llegada para este martes de Hansi Flick, que se convertirá en nuevo entrenador del equipo para las próximas dos temporadas, aunque el contrato del alemán no se firmará hasta que no se liquide el de Xavi Hernández.



Para ello, se encuentra reunida la cúpula deportiva del club azulgrana en la Ciudad Deportiva, que negocia la salida oficial del técnico egarense, condición indispensable para anunciar oficialmente la contratación de Flick.



El alemán llegará con sus ayudantes Toni Tapalovic y Marcus Sorg, aunque desde el club azulgrana se plantean la posibilidad de integrar a algún ayudante que domine el español y el alemán y sirva de enlace directo con el equipo.



En todo caso, el anuncio oficial del fichaje del técnico de Heidelberg no se espera hasta mañana miércoles, como muy pronto.

