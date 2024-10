Andalucía defiende su ley de vivienda y no prevé cambiar el régimen de su parque público

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido que la nueva ley de Vivienda de Andalucía trabaja para facilitar el acceso a un hogar y ha adelantado que la Junta no contempla cambiar el régimen de su parque público.



Sanz ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de que el Gobierno busque blindar las viviendas protegidas y que no puedan venderse durante 30 años, periodo que Andalucía pretende fijar en 10 años.



El consejero andaluz de Presidencia ha reconocido que hay que dedicar "mucho tiempo" a las actuales dificultades para acceder a la vivienda y ha defendido que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor parque público de viviendas sociales, 75.000.



"No tenemos previsto un cambio de régimen, ya estamos favoreciendo con la nueva ley de Vivienda las capacidades de acceso a la vivienda de la sociedad", ha apuntado Sanz, que ha reiterado que la Junta ya trabaja con la mirad puesta especialmente en los jóvenes.



Ha añadido que el Gobierno andaluz busca además abaratar el coste de la vivienda desde diferentes frentes como favorecer la puesta en valor de suelo para impulsar así la construcción y garantizar el acceso a VPO de quienes más lo necesitan.



"Podemos discrepar en las fórmulas que están previstas en ese ámbito como las desgravaciones fiscales para determinados colectivos de la sociedad", ha adelantado el consejero de Presidencia.



Ha apuntado también que Andalucía tratará en su ley una reducción de trámites administrativos que encarecen el acceso a la vivienda y ralentizan la solución.

