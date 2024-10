El PNV no aceptará una tasa a las energéticas permanente como gravamen, sino como impuesto

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que su partido "no aceptará nunca" una tasa a las energéticas permanente como gravamen, sino como impuesto, y como tal tendrá que ser concertado con Euskadi".



Ha precisado, sin embargo, que el PNV no cree que sea "muy positivo" establecer el citado impuesto porque puede ahuyentar las inversiones de estas empresas, según ha dicho en una entrevista en Radio Popular.



"En un primer momento, dicha tasa puede suponer recaudar un poco más, pero lo importante es que las empresas inviertan y se creen puestos de trabajo. Creo que es una tasa que responde a razones ideológicas, porque en realidad es gravar dos veces", ha considerado.



Respecto a que las empresas puedan "chantajear" al Gobierno con la amenaza de no invertir en España, Esteban ha remarcado que "hay que saber con quién se juega el partido. Son armas que tienen las compañías, porque el dinero carece de amigos, lealtad o patria, y se puede mover de un sitio a otro. Lo que hay que hacer es saber incentivar y resultar atractivos".

