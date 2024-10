Marlaska asegura que Delcy Rodríguez no pisó suelo Schengen y que las maletas "no pasaron"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves que está "convencido" de que las maletas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, "no pasaron" a suelo Schengen el 20 de enero de 2020 en Barajas, y que ella "no pisó" tampoco territorio de la Unión Europea al que no tenía acceso.



Marlaska lo ha asegurado así durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado, preguntado por la primera senadora en intervenir, María Caballero, de UPN.



"Desconozco hasta qué punto el presidente sabía de este asunto", ha contestado luego a Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox, que se ha interesado por el grado de conocimiento de Pedro Sánchez sobre la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas, donde se encontró con el entonces ministro José Luis Ábalos.



Marlaska ha relatado que a Interior llegó la información de la visita de Delcy Rodríguez "por distintos conductos", igual que pasa siempre con la llegada de cualquier otra autoridad extranjera, y comprobaron que existía un señalamiento de la UE para que la vicepresidenta de Venezuela no entrara en territorio Schengen.



Este señalamiento se cumplió, ha añadido el ministro del Interior, y ha agregado: "A mí lo que me hubiera preocupado es si la vicepresidenta hubiera pisado suelo español".



Pero, "no pisó suelo español en parámetros de suelo Schengen", por tanto, "desde el punto de vista jurídico", ha aclarado, por lo que solo estuvo en zonas aeroportuarias que no suponen la entrada en la UE, algo que, ha indicado, "ocurre todos los días" con otros ciudadanos que no tienen acceso y tienen que esperar a otro vuelo para irse.



Ha especificado asimismo que en esos casos no es necesaria una orden de detención, porque el señalamiento se limita a una restricción para poder pisar suelo Schengen.



Si se hubiera incumplido el señalamiento, entonces sí hubiera abierto Marlaska "una investigación" y "hubiera depurado responsabilidades".



Acerca de unas supuestas maletas que venían en el vuelo de Delcy Rodríguez, Marlaska ha aseverado: "Estoy convencido de que no pasaron las maletas".



"Porque estoy convencido de la correcta actuación de los funcionarios policiales" en ese caso, ha añadido como argumentación.

