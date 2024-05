Los padres del niño Gabriel y Marta del Castillo debaten sobre documentales de crímenes

La madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, y Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, han debatido de forma pública en la red social X sobre la pertinencia de hacer documentales audiovisuales sobre crímenes como los que padecieron sus respectivos hijos.

Este intercambio de pareceres se ha producido a raíz de la convocatoria por parte de Ramírez de una concentración este próximo sábado en Almería para exigir que no se lleven a cabo producciones sobre el caso su hijo, asesinado por la expareja de su padre.



El padre de Marta del Castillo ha respondido en concreto a una publicación de la cuenta de 'SOS Desaparecidos', que ha compartido el vídeo de YouTube en el que Patricia Ramírez anuncia la concentración para defenderse de quienes, a su juicio, "pretenden lucrarse" con el asesinato de su hijo.



"Sí, también estaba en contra de la prisión permanente revisable. Que cada cual haga lo que quiera. Los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales y mi hija no ha aparecido. Que me critiquen lo que quieran", ha respondido a esta publicación Antonio del Castillo.



La madre de Gabriel ha lamentado "profundamente" el dolor que hayan podido "crearle" sus palabras y ha rogado al padre de Marta del Castillo que no las interprete contra él.



Al respecto, ha apostillado que habla de su pequeño y del derecho que tiene a su "memoria y olvido" después de encontrarlo: "Usted está haciendo lo indecible por encontrar a su hija", añade.



A todo ello, el padre de Marta del Castillo señala que ella "tuvo la suerte" de que la Guardia Civil hiciera un gran trabajo: "Yo tuve la desgracia de que la Policía Nacional solo daba coces por donde fueron. Y sigo padeciendo de ello", le ha respondido.



Finalmente, Ramírez asevera que Del Castillo tiene "toda la razón", aunque le pide que se ponga en su "situación" e imagine que quisiera "descansar" y no lo dejasen tras seis años.



"No la pague conmigo, Antonio, yo a usted le tengo admiración por su lucha, no quisiera imaginarlo, y el respeto total hacia su familia", añade Patricia Ramírez, quien insiste en que tiene "derecho a pedir punto y a parte" para "volver al silencio donde recuperarse".



El propio Antonio del Castillo participó en la primera docuserie que abordó el caso de hija, "¿Dónde está Marta?", estrenada en Netflix en noviembre de 2021 y hecha con el consentimiento de la familia de la joven sevillana.



Más recientemente, otros mediáticos casos como el de Daniel Sancho, juzgado por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, llevó a la plataforma HBO MAX a estrenar a principios de abril una serie documental que investiga "en tiempo real" este suceso y su proceso judicial.



También el pasado abril Netflix estrenó una miniserie sobre el caso Asunta, el asesinato de la niña de 12 años Asunta Basterra ocurrido en Galicia en 2013 y por el que fueron condenados sus padres.

