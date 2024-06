Jorge Martín logra su decimosexta 'pole position', con nuevo récord

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) ha conseguido la decimosexta 'pole position' en MotoGP y tercera de 2024, con un nuevo récord del circuito, en la clasificación oficial para el Gran Premio de Italia de la categoría en el circuito de Mugello.



Martín, que ya fue el más rápido de entrenamientos en Lusail y Le Mans, paró el crono en 1:44.504, nuevo récord absoluto de la categoría al batir el registro del pasado año del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), con 1:44.855.



Una de las notas destacadas de la jornada fue la sanción que se le impuso al doble campeón del mundo italiano 'Pecco' Bagnaia, quien deberá perder tres posiciones en la formación de salida por haber molestado en la práctica oficial del viernes al español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), cuando éste rodaba en una de sus vueltas rápidas.



Bagnaia apeló la decisión del Panel de Comisarios de Dirección de Carrera, pero la misma no fue tenida en consideración, si bien la sanción lo es exclusivamente para la carrera larga del domingo y no afecta a su posición de salida en la carrera 'sprint' del sábado.



El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23) fue el primer líder de la primera clasificación, aunque enseguida le superó su compatriota Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) por escasamente 29 milésimas de segundo, 1:45.465.



Tras ellos e igualmente a milésimas de segundo, se situaron el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que fue referencia para algunos pilotos de la sesión, lo que dejaba muy abiertas las opciones de todos ellos para lograr el pase a la segunda clasificación, con unas condiciones atmosféricas prácticamente perfectas.



Después de un primer paso por sus talleres, todos los pilotos salieron a pista con apenas seis minutos de sesión por delante y con el claro objetivo de lograr una de las dos plazas que les daba derecho a disputar la segunda clasificación, un derecho que se ganaron Raúl Fernández y Franco Morbidelli.



Fernández logró un 1:44.868 que era incluso mejor que el tiempo que el viernes le dio la primera posición a Bagnaia, y no se quedó ahí la progresión, pues por detrás del español fue el italiano Franco Morbidelli quien rebajó ese tiempo para lograr un nuevo récord absoluto al parar el cronómetro en 1:44.726, que ya era más rápido que el récord que en 2023 estableció Bagnaia en 1:44.855.



Con cierta decepción se quedaron fuera de la segunda clasificación pilotos como Fabio Quartararo o el australiano Brad Binder (KTM RC 16), y el español Pol Espargaró, que disputa la carrera italiana como probador de KTM, sufrió un accidente sin consecuencias al final de esa tanda.



Morbidelli fue la primera referencia en la segunda clasificación, superado instantes después por Marc Márquez y Jorge Martín, que iba tras la rueda del ocho veces campeón del mundo y marcó un mejor tiempo de 1:44.504 -nuevo récord absoluto del circuito-, todavía sin un registro de referencia para Bagnaia, que llevaba tras su estela al español Maverick Viñales.



Bagnaia decidió entrar en su taller para una parada rápida en la que 'desembarazarse' de todos sus 'seguidores' y regresar a la pista prácticamente de inmediato y en solitario para intentar lograr un buen tiempo que 'enjugue' en cierta medida la penalización de tres posiciones que deberá cumplir en la carrera del domingo.



En su primer intento de vuelta rápida el doble campeón del mundo logró un mejor tiempo de 1:44.572, insuficiente para conseguir la 'pole position' y con el inconveniente de no disponer de más neumáticos blandos para intentar hacer otro intento en pista, aunque al menos le situaba segundo en la parrilla de salida, que será el quinto en la carrera del domingo.



Marc Márquez lo intentó y, de hecho, iba tres décimas de segundo por debajo de la vuelta rápida de Martín, pero acabó por los suelos en la curva once cuando estaba pegado al rebufo del italiano Franco Morbidelli, que había sido el más rápido de la primera clasificación.



Tras Marc Márquez le tocó el turno de intentarlo, en solitario, a Maverick Viñales, que en los dos primeros parciales rodó con su Aprilia 66 milésimas de segundo por debajo del tiempo de Martín, pero no pudo completar con éxito su vuelta rápida y se quedó a 183 milésimas de segundo de éste.



Viñales acabó tercero, por detrás de Bagnaia y por delante de Marc Márquez, cuarto a pesar de la caída, y en primera línea el domingo, por la sanción a Bagnaia.



En la segunda línea, sin contar con la sanción a Bagnaia, acabaron Marc Márquez, Enea Bastiani y Franco Morbidelli, todos ellos con Ducati Desmosedici, con Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), en la tercera.



La cuarta línea -sin tener en cuenta la sanción de pérdida de tres puestos para la carrera del domingo de Bagnaia- será para Alex Rins (Yamaha YZR M 1), Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

