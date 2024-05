Andalucía presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su Ejecutivo presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados al entender que supone una "clarísima ruptura del principio de igualdad" entre los españoles.



Durante su intervención en un acto electoral en Córdoba, el líder del PP andaluz ha señalado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía "ya están trabajando" para que "de manera inmediata se ponga ese recurso" para "intentar parar este desafío secesionista e independentista" y "esta ruptura del principio de igualdad y solidaridad entre los españoles".



Moreno ha añadido que el recurso se presentará también para "parar una locura en términos legales" que está motivada por "la frágil y la enorme debilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "al frente" de su Ejecutivo.



"Desde Andalucía, como siempre, seremos contundentes y determinantes en nuestras respuestas y utilizaremos nuestros recursos al alcance para intentar que los españoles podamos seguir avanzando juntos en armonía hacia un objetivo común, que es el del progreso y el del bienestar", ha apostillado Moreno.



Asimismo, el presidente andaluz ha criticado que Sánchez haya anunciado "una nueva fórmula de financiación en Cataluña" que, a su juicio, "rompe el principio de solidaridad y también interterritorial", de ahí que al Gobierno de Andalucía no le quede "otra alternativa" que ese "recurso de inconstitucionalidad contra la ley recién aprobada".



Una ley, ha añadido, que es "la única capaz de aprobar el Gobierno" central, que "no tiene capacidad ni siquiera de aprobar la ley más importante que pueda aprobar un Gobierno, que es la ley de presupuestos".



Sin embargo, en la Ley de Amnistía "se han puesto de acuerdo todos los micropartidos que no creen en España", los "más radicales", que "tienen intereses egoístas en sus territorios" y cuyos portavoces "han generado palabras" de "cierta chulería" y "humillación" al decir que "que ellos no se han equivocado y que es el Estado el que se ha equivocado", ha manifestado.



El presidente andaluz ha considerado que esta ley supone "el primer paso de un proceso de secesión imparable" y una "traición al interés general de los españoles y de los andaluces", mientras que se trata de una decisión que "no ha pasado por las urnas" y que "Sánchez dijo que no haría nunca".



Por ello, ha señalado que este jueves es un "día para la reflexión", la "tristeza" y la "reacción", que "no es chillar más, ni confrontar más, ni ser más bronco que nadie, ni insultar a nadie", sino de "votar serenamente, pero con firmeza", es decir, "reaccionar de una manera democrática, serena y útil", ha concluido.

