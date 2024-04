El PNV, dispuesto a escuchar el plan de regeneración del PSOE, "sin escenificaciones"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado que su partido estaría dispuesto a escuchar al PSOE sus planteamientos sobre regeneración democrática pero "sin escenificaciones", con una propuesta "concreta", "si es que hay alguna idea porque igual después de las europeas la vida sigue igual".



En declaraciones a Radio Euskadi, Esteban ha señalado que tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quedarse al frente al Ejecutivo no sabe qué pasará porque "tampoco lo ha aclarado Sánchez".



"No ha propuesto absolutamente nada más allá de hablar de una regeneración democrática, pero esto tiene que concretarse y hay temas muy delicados", ha señalado.



"Se habla de libertad de expresión pero aquí no se puede hacer cualquier cosa, hay asuntos en democracia que deben ser preservados", ha puntualizado



Esteban ha admitido que "siempre ha habido desinformación", aunque ahora "se multiplica por mil" con las redes sociales y la IA, y ha señalado que hay medios que hacen de ella "parte de su actuación".



Pero "¿cómo se mide esto?, ¿quien es el que dice este sí y este no?", ha cuestionado.



"Me parece complicado, porque hay cosas que hay que preservar como la libertad de expresión y de prensa", ha indicado.



En relación a las manifestaciones convocadas ante el poder judicial, ha señalado que no cree que sean "por generación espontánea" y lleven "a nada más que a la confusión de la ciudadanía", ha indicado Esteban a pesar de que él "sí cree que hay 'lawfare'", ha reconocido.



Preguntado sobre cómo hacer frente a la crispación en el Congreso ha insistido en que "cada uno tiene que saber que hay unos límites" y "si hay asuntos que son investigables, hay que investigarlos".



"Es cuestión de la actitud de cada uno, de los que actuamos en política, de los partidos, desde nuestras intervenciones a nuestras declaraciones, saber que hay unos límites. No hay que romperse mucho la cabeza, son los límites de la urbanidad, de ser un poco civilizado y tratar con respeto a la otra persona", ha dicho.



Esteban ha remarcado que en estos 5 días el PNV "no" ha reflexionado sobre su apoyo a Sánchez y ha indicado que están más pendientes de la formación de Gobierno en Euskadi.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es