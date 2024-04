Trump y Joe Biden ganan las primarias de Rhode Island, Connecticut, New York y Wisconsin

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) aseguraron las nominaciones a sus respectivos partidos tras las votaciones primarias de los estados de Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Wisconsin.



Según las proyecciones de los canales de Fox, NBC News y CBS, después de cerrar los colegios electorales de Nueva York, ambos candidatos ganaron con gran ventaja sus respectivas primarias en el estado: Biden con un apoyo del 91 % y Trump con el 82 %.



Las votaciones fueron vistas como simbólicas y transcurrieron sin margen para sorpresas, pues ambos candidatos virtuales ya habían acumulado suficientes delegados para ganar sus respectivas candidaturas, sin embargo, ninguno de los dos se convertirá oficialmente en candidato hasta que las convenciones nacionales voten este verano.



Tras las primarias de este martes, Trump, de 77 años, acumula 1.855 delegados a la Convención Nacional Republicana, que superan los 1.215 necesarios para triunfar en la contienda.



El presidente Biden, de 81 años, por su parte, también ha superado la cuenta de 1.968 delegados que necesitaba para la Convención Nacional Demócrata al obtener 3.027.



Las primarias de Wisconsin se llevaron a cabo entre protestas de activistas que pedían a los votantes demócratas que apoyaran la opción de "delegación no instruida", la cual indica que las opciones que se le han proporcionado no se alinean con sus valores personales, a manera de protesta a la gestión de Biden de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.



Dicha opción obtuvo el 9 % de los votos, mientras Biden alcanzó el 88 % y Trump el 79 % del voto republicano.



Las votaciones de este martes dan pistas sobre el futuro de Wisconsin en la revancha de 2020, un estado importante sin clara preferencia política cuyo voto de los trabajadores inmigrantes y sindicalistas son clave para las elecciones.



Por su parte, los votantes demócratas de los estados de Rhode Island y Connecticut pudieron elegir la opción de "no comprometido" en sus papeletas para mostrar su descontento. En el primero dicha alternativa obtuvo el 16 % de los votos, mientras que en el segundo alcanzó el 11 %.



En Rhode Island, Biden obtuvo el 81 % de los apoyos y Trump el 86 %; y en Connecticut el demócrata triunfó con el 85 %, mientras que el republicano logró el 78 %.



Para proclamarse oficialmente candidatos, ambos políticos deben esperar a las convenciones de sus partidos: primero será la republicana, del 15 al 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), y después la demócrata, del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).

