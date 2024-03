La escasez de agua ya afecta casi a la mitad de los españoles

Casi un 50 % de los españoles ha experimentado problemas derivados de la sequía en su hogar o en su comunidad autónoma según el informe 'Transformación circular y desarrollo sostenible en el consumo del agua en los hogares españoles y en la industria'.



El documento, elaborado por la asociación Woman Action Sustainability (WAS) en colaboración con Bayer y BRITA, sitúa el consumo per cápita de agua en España en una media de 138 litros por día, lo que supera el promedio de la Unión Europea, fijado en 126.



Pese a ello, el 89 % de los encuestados dice estar "muy concienciado" con la escasez del recurso y el 98 % asegura que aplica medidas de conservación en sus hogares, como por ejemplo el aprovechamiento del agua de cocina para regar.



"Desde casa se puede hacer muchas cosas, como lavar con lavavajillas, que consume menos que a mano", ha asegurado a EFE la socia de WAS Clare López-Wright, quien ha promovido la creación de un grupo de trabajo específicamente dedicado al agua dentro de la organización desde su puesto como directora de la compañía de filtración de agua BRITA en España, ya que "el proceso en el cambio de los hábitos del agua tiene que comenzar".



La sequía prolongada "que afecta al sur de Europa en general y a España en particular" se refleja también en el informe, que ha contado con el concurso de la Agencia Catalana del Agua, puesto que la escasez de agua afecta según el mismo a un 11 % de la población de la UE y al 17 % de su superficie terrestre.



De hecho, las empresas europeas necesitan "adaptarse para contribuir a un planeta más sostenible" pues "los costos de producción y rentabilidad de los negocios, especialmente en industrias que requieren grandes cantidades de agua" tienen un impacto de hasta 120.000 millones de euros anuales según el estudio.



Sólo el 1 % del agua del mundo es dulce y está disponible para consumo humano, recuerda este informe, que señala cinco factores como los principales responsables de la escasez: el cambio climático, el crecimiento de la población, la contaminación, el incremento en la demanda de alimentos y una infraestructura hídrica envejecida.

