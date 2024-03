Japón advierte con "medidas decisivas" ante la acentuada caída del yen

Las autoridades financieras de Japón vigilan la acentuada caída del yen, que tocó este miércoles su menor nivel en cerca de 34 años con respecto al dólar pese al giro reciente en la política monetaria nacional, y apuntaron a emprender acciones ante movimientos excesivos.



"Tomaremos medidas decisivas sin excluir ninguna opción ante cualquier movimiento excesivo del yen", dijo el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, después de que el yen tocara las 151,97 unidades por dólar, niveles que no registraba desde julio de 1990, circunstancia que el Ejecutivo observa "con gran nerviosismo".



La última vez que Suzuki empleó estos términos fue antes de la intervención monetaria que el Gobierno nipón llevó a cabo en otoño de 2022, la única confirmada pese a rumores de otra posterior, cuando la divisa se movía en niveles similares a los de ahora.



El de hoy ha sido el nivel más bajo para la divisa nipona desde los 151,94 unidades por dólar que tocó en julio de 1990.



"El mercado de divisas no es objeto de control directo para la política monetaria, sin embargo, es uno de los factores que pueden influir significativamente en la economía y los precios. Seguiremos monitorizando los movimientos del mercado de divisas y su influencia en la economía y los precios en coordinación con el Gobierno", dijo por su parte el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, durante una sesión parlamentaria recogida por la cadena pública NHK.



Si bien el BoJ decidió en su reunión de la semana pasada abandonar los tipos de interés negativo y acometer su primera alza de tasas en 17 años, hasta situar el referencial en el 0,1 %, todavía está lejos de las tasas de otras grandes potencias y la entidad crediticia nipona ya ha señalado que no esperan realizar alzas apresuradas.



Antes del giro en la política monetaria del BoJ, el yen se movía en la franja baja de las 149 unidades por dólar y en contra de lo que sería habitual comenzó a devaluarse con fuerza, una tendencia que se ha mantenido con volatilidad después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidiera mantener los tipos.



Algunos analistas consideran, además, que las prometidas reducciones de tasas de la Fed podrían reducirse o aplazarse, ante los signos positivos recientes sobre la economía de ese país.



El principal selectivo de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró hoy un 0,9 % al alza tras la depreciación del yen, una tendencia que beneficia al músculo exportador nipón.

