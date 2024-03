"Espero y deseo que esto no afecte al Mundial"

Luis de la Fuente, seleccionador español, mostró su deseo de que lo ocurrido con las investigaciones de la Guardia Civil en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no afecte al Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.



"Espero y deseo que no", dijo sobre un posible efecto de estas investigaciones en el Mundial y en la sede de la final, que aún no está decidida.



"España es un grandísimo país, somos una referencia mundial y a mí como aficionado me gustaría que la final se jugara en mi país, por supuesto", añadió De la Fuente este jueves en rueda de prensa.



Los agentes de la Guardia Civil registraron el miércoles la vivienda del expresidente de la RFEF Luis Rubiales en Granada, en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años en la federación, así como otros diez lugares, entre ellos la sede federativa en Las Rozas (Madrid) y el estadio de La Cartuja en Sevilla, en una jornada en la que hubo siete detenciones, cinco en Madrid y dos en Granada.



"No nos enteramos", apuntó De la Fuente, en alusión a que los registros se produjeron mientras la selección se estaba entrenando.



"Estábamos centrados en nuestro trabajo. Esto no va a influir, porque tenemos una grandísimo responsabilidad. No vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos, solo pedimos que los organismos competentes investiguen y nosotros centrarnos en el fútbol. Queremos dar buenas noticias al fútbol español, a los aficionados, y eso nos exige estar centradísimos. Tenemos una sensación de tristeza en cuanto a la imagen que se da", señaló.

Colombia

El seleccionador afirmó que Colombia, su rival este viernes, es una potencia con un estilo "muy diferente" al español.



"Colombia lleva dos años sin perder, su entrenador lleva 17 partidos invicto. Es una potencia, es un equipo con grandísimos futbolistas. Mosquera, Mujica, Luis Díaz, Borré... Es una selección muy potente, con mucha confianza, con crecimiento. Va a ser un partido muy interesante con dos estilos diferentes, con dos equipos que quieren seguir creciendo. Cada uno con sus objetivos importantes en verano.", dijo el técnico español.



Colombia jugará sus primeros partidos de este 2024 contra España en el London Stadium, antes de medirse a Rumanía en el Metropolitano de Madrid.

Cubarsí

Por otra parte, aseguró que Pau Cubarsí, de 17 años, que debuta en una convocatoria del equipo nacional absoluto, parece "mucho más veterano de lo que es" y pidió al central del Barcelona que disfrute.



"Mi idea es que jueguen todos, pero no como regalo. Hemos traído 26 para tener más opciones. No sé si será mañana, pero entre los dos partidos seguro que va a jugar", dijo el seleccionador respecto al debut de Cubarsí.



"Le hemos pedido que sea él. Si algo tiene bueno es que es un jugador con una personalidad, con un poso que parece mucho más veterano. Quiero que sea él mismo y que disfrute de este momento porque es un momento histórico. Todos lo hemos visto jugar y todos salimos de la duda del futuro que tiene y del presente", destacó.



"Os digo una frase que le ha dicho un compañero: 'Te has dado cuenta de que es tu primer entrenamiento y no has fallado ni un pase'. Los compañeros confían muchísimo en él pese a su edad", añadió el técnico, que tendrá este viernes una oportunidad para seguir probando antes de la Eurocopa de Alemania.



"El objetivo es seguir creciendo, seguir dando pasos. Estos dos partidos son ante rivales dificilísimos, ante grandes rivales. Nos tienen que servir para recuperar esas sensaciones y seguir creciendo. Mentiría si dijera que no pensamos más allá de esos dos partidos. Sabemos dónde está el foco verdadero, que es cuando lleguemos a la Eurocopa. Quiero que lleguemos convencidos de que vamos a pelear por lo máximo. Estoy seguro de que estaremos entre los candidatos", afirmó.



Sobre la juventud de jugadores como Cubarsí o Lamine Yamal, De la Fuente dijo que se trata de apostar por ellos y darles confianza.



"Tiene algo de cultura. Yo vengo de una educación, del Athletic, en la que se posibilitaba el crecimiento del futbolista joven. Y la experiencia me ha demostrado que la gente capaz si le das opciones no falla nunca", subrayó.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es