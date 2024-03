Pablo Bustinduy pide dejar de usar la Agenda 2030 como "chivo expiatorio" en las protestas

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido que se deje de usar la Agenda 2030 como "chivo expiatorio" sobre la que recaigan las protestas de agricultores y ganaderos.



Durante su comparecencia en la Comisión Mixta en el Congreso de los Diputados para repasar la situación de la Agenda 2030 en España, Bustinduy ha reclamado "actuar con responsabilidad" para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya evaluación voluntaria presentará a mediados de julio en Naciones Unidas.



"Negar la realidad es más sencillo que comprometerse a cambiarla", ha dicho Pablo Bustinduy en referencia a las críticas recibidas parte de algunos sectores del ámbito rural que, según ha explicado, no tienen nada que ver con el contenido real de este plan de acción internacional.



El ministro ha explicado que la Agenda 2030 traza una hoja de ruta para incrementar las rentas agrícolas, especialmente las de la agricultura extensiva, de pequeña escala y rica en biodiversidad; y, de esta manera, "apoya una transición justa hacia modelos agrícolas y ganaderos sostenibles".



"Las reivindicaciones del campo son del todo legítimas", ha señalado Bustinduy, quien ha insistido en que los problemas que vive este sector no están causados por ella, sino por otros factores que impiden que los agricultores no puedan cubrir sus costes de producción.



"El 80 % de las ayudas de la Política Agraria Común se destinan solo a un 20 % de grandes empresas”, ha recordado el ministro, quien ha pedido "actuar con responsabilidad" para ofrecer una solución sostenible al mundo rural.



En esta comparecencia, a petición propia, Bustinduy ha expuesto las actuaciones de su departamento para el cumplimiento de los 17 objetivos que marca la Agenda 2030 a los que España se comprometió a cumplir junto a otros 192 países para la construcción de un mundo más próspero, justo y sostenible.



Entre las prioridades, ha destacado la de fortalecer las capacidades de municipios pequeños en el desarrollo de planes de localización de los ODS, así como otras iniciativas que conviertan a la Agenda 2030 en una realidad a nivel local.



También, considera prioritario impulsar el cumplimiento de los ODS a través de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.



Respecto al Examen Nacional Voluntario que presentará a mediados de julio en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, cree que servirá para visibilizar el papel destacado de España a nivel internacional y para identificar los desafíos más acuciantes determinando en qué áreas se deben concentrar mayores esfuerzos.



"Es nuestra responsabilidad hacer de la Agenda 2030 una realidad más que una declaración de intenciones", ha aseverado Bustinduy en el Parlamento.



Además, ha anunciado la voluntad de su Ministerio de involucrarse en las negociaciones del Pacto del Futuro y la Declaración de Generaciones Futuras, una cumbre de alto nivel que tendrá lugar en septiembre y que reunirá a los líderes mundiales para establecer un nuevo acuerdo global.



"Es una oportunidad única para fortalecer una colaboración internacional que redunde en mejoras para nuestras sociedades", ha concluido.

