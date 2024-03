El Unicaja de Málaga mete presión al Real Madrid con su victoria en Lugo

El Unicaja no falló en su visita a la pista del Río Breogán, al que derrotó por un claro 65-76 que deja al equipo gallego en posición de descenso, y la próxima semana recibirá al Real Madrid en el Martín Carpena dependiendo de sí mismo para asaltar el liderato de la liga Endesa.



El equipo de Ibon Navarro, liderado por un buen Dylan Osetkowski (17 puntos, 25 créditos de valoración), rompió el duelo en el tercer cuarto, cuando golpeó a su rival con un parcial 13-22 que noqueó a un Breogán en crisis y que terminó despedido con pitos por su afición.



Ambos equipos tardaron en encontrar la afinación. Al Breogán, además, le penalizaron sus múltiples pérdidas -diez en el primer cuarto-. Dos puntos en cuatro minutos retrataron el espeso arranque de partido de los breoganistas sin los puntos de Ben McLemore, en su primer partido después de que la madrugada del jueves fuese denunciado por conducir ebrio y enfrentarse a los agentes de la Policía Local de Lugo.



Al equipo de Veljko Mrsic lo salvó que el Unicaja solo anotó cuando encontró al estadounidense Dylan Osetkowski. Suyos fueron los seis primeros puntos del equipo malagueño, al que frenó el Breogán con dos triples seguidos de Nakic y McLemore, poco después de que su compañero Martynas Sajus tuviese que retirarse lesionado tras recibir un golpe en la rodilla.



El Breogán logró incluso voltear el marcador (13-10), pero las malas elecciones de Rob Gray dispararon de nuevo al cuadro de Ibon Navarro tras un parcial 0-7 que los gallegos enmendaron en el inicio del segundo cuarto (21-20).



Pero a su juego le faltó fluidez y, sobre todo, acierto. Alcanzó el ecuador con un pobre porcentaje de 3/16 en triples, similar al de un Unicaja que sobrevivió por delante gracias a Tyson Carter y Will Thomas (33-34, descanso).



El ritmo anotador subió en el inicio del tercer asalto, con Tyson Carter asumiendo protagonismo en el ataque malagueño -ocho de los primeros diez puntos de su equipo los firmó él- y Jordan Sakho haciendo daño en la pintura del otro lado de la pista. Pero un par de errores breoganistas oxigenaron al Unicaja, que pegó un pequeño estirón explotando su rebote ofensivo y dos triples seguidos de Osetkowski (42-54, min.27)



Ahí se acabó el partido para el Breogán, incapaz de acercarse en el marcador. Mrsic paró el choque a falta de siete minutos (51-64), pero ni el ímpetu de Sergi Quintela resolvió los problemas de un equipo al que sus 25 pérdidas y el pobre porcentaje desde la línea de tres puntos (6/24) condenaron a una nueva derrota que lo mantiene en puestos de descenso.



Ficha técnica:



65 Río Breogán (13+20+13+19): Sergi García, Momirov (3), McLemore (10), Nakic (10) y Sajus (2) -equipo titular-; Juan Fernández (5), Sergi Quintela (6), Jogela (10), Rudan (10), Sakho (7), Rob Gray (2) y Erik Quintela.



76 Unicaja (17+17+22+20): Perry, Barreiro, Djedovic, Sima y Osetkowski (17) -equipo titular-; Will Thomas (12), Alberto Díaz (7), Carter (13), Taylor (10), Kravish (5), Ejim (4) y Kalinoski (8).



Árbitros: Luis Miguel Castillo, Alfonso Olivares y Andrés Fernández Carretero. Eliminaron por faltas a Kendrick Perry.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 24 de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.175 espectadores.

