THE AGAPORNIS ofrecen un concierto en la Sala X

La banda THE AGAPORNIS ofrecerá un concierto en la Sala X.

La cita con la banda de Cádiz en Sevilla es hoy sábado, día 10 de febrero, a partir de las 21:00 horas.

A punto de cumplir una década paseando su potente directo a nivel nacional por multitud de salas nos trae su cuarto álbum. Tras sus dos primeros discos, "Roll Out" y "Attitude" y después de la publicación de su tercer trabajo, el EP "Forty Years Late", en el que versionan clásicos del rock.

Lanzan ahora este cuarto LP, con 10 temas propios, donde quieren "empezar de nuevo", llevarte a su terreno y hacerte volar a otra dimensión. Tal y como nos tienen acostumbrados. Con “Start Over" la banda ofrece descargas de su fuerte personalidad arraigada en el soul, funk y rock de la década de los 60 y 70, además puede contener trazas de psicodelia y afrobeat, dejando claro que lo que verdaderamente saben hacer, es provocar que bailes hasta la extenuación.

Precio de las entradas: 12 €.

THE AGAPORNIS nace en Cádiz en 2008 con la sana intención de hacer mover las caderas de todo aquel que vaya a sus conciertos a base de FUNK y SOUL.

Tras recorrer toda la península durante años con sus dos primeros trabajos “Roll Out” y “Attitude”; y posicionarse como una de las bandas nacionales referente en la escena de la música negra, actualmente hacen un viaje al pasado con “Forty Years Late, un EP edición vinilo de 10”, donde se dejan llevar por sus instintos más primarios, zambulléndose plenamente en el profundo mar de la época dorada del rock.

THE AGAPORNIS - Down By The River (Neil Young & Crazy Horse).

Transformando y moldeando clásicos de Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin, Deep Purple, Sly & The Family Stone y Neil Young, llevando a su terreno himnos generacionales que todo melómano tiene grabados en su memoria y construyendo así una bomba sónica con cinco temas donde saltan por los aires soul, funk y rock de manera armoniosa.

El rock de finales de los 60 y principios de los 70 fue esencial en la formación musical de los miembros de The Agapornis, de ahí estas ganas de volver a sus raíces y la sensación de haber nacido “Cuarenta Años Tarde”.

