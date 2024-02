El funeral del expresidente Piñera se celebrará el viernes en la Catedral de Santiago

El funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, fallecido este martes en un accidente de helicóptero a los 74 años, será el viernes por la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago, anunció este miércoles el canciller chileno, Alberto van Klaveren.



"Una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a La Moneda, donde se le rendirá un homenaje por parte de la guardia de palacio y el presidente de la República, Gabriel Boric", dijo el canciller, encargado de organizar el funeral.



Van Klaveren aseguró que aún se están afinando los últimos detalles del funeral e indicó que hasta el momento "no tienen confirmación de qué líderes internacionales participarán en el funeral".



"Aprovecho para agradecer todas las condolencias que hemos recibido como Cancillería de líderes extranjeros, jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres en ejercicio y también expresidentes", apuntó el ministro.



A las 15:30 hora local del martes (18:30 GMT), el helicóptero en el que viajaba Piñera, junto a otras tres personas que lograron salvarse, se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el Lago Ranco, un balnerario turístico situado a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde solía pasar los veranos con su familia.



La Fiscalía se encuentra investigando las causas del accidente y la muerte del exgobernante, que era un experto piloto y, según medios locales, conducía la nave en medio de una intensa lluvia y se hundió al no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.



El cuerpo de Piñera se encuentra en el Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia, capital de la región de Los Ríos a la que pertenece el Lago Ranco y donde se le está practicando la autopsia, y será trasladado esta mañana a la capital chilena en un avión de las Fuerzas Armadas de Chile (FACh).



Será recibido en el aeropuerto capitalino sobre las 10:40 hora local (13:40 GMT) por el presidente, Gabriel Boric, y varios ministros y el cortejo partirá posteriormente a la sede del Congreso Nacional, en Santiago, donde el exgobernante será velado primero por la familia, detalló el canciller.



"Probablemente en la tarde de hoy, a una hora que se informará oportunamente, se abrirán las puertas para que quienes quieran rendir homenaje puedan hacerlo. El velatorio se va a extender al día de mañana", agregó.



Piñera, que gobernó Chile en dos mandatos no consecutivos (2010- 2014 y 2018-2022), es el segundo expresidente que muere tras el retorno a la democracia en 1990.



El primero fue el democristiano Patricio Aylwin, líder de la transición chilena y quien falleció el 19 de abril de 2016.



Decenas de ciudadanos se amontonaron al poco tiempo de conocer la noticia a las puertas tanto de su vivienda de veraneo en Ranco como de su domicilio principal, en el acaudalado barrio capitalino de Las Condes, así como en la sede en Santiago de Renovación Nacional, partido del que fue cofundador y con el que llegó al poder.



Político infatigable y empresario de éxito, con una de las fortunas más grandes de la región, Piñera se convirtió en 2020 en el primer presidente de derechas en llegar a La Moneda tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Boric, que en el pasado mantuvo fuertes diferencias con Piñera, sobre todo a raíz del estallido social, le definió el martes en un mensaje en cadena nacional como un "demócrata desde la primera hora" y dijo que "contribuyó, desde su visión, a construir grandes acuerdos por el bien de la patria".



La recuperación del país tras el devastador terremoto de 2010, la salvación de los tres mineros atrapados durante más de dos meses en la mina San José, la ola de manifestaciones de 2019, la pandemia, la temprana vacunación contra el coronavirus y apertura de una investigación en su contra por los Papeles de Pandora son algunos de los hitos que marcaron sus dos Gobiernos.

