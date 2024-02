Maduro augura su victoria frente a las "conspiraciones" que atribuye a la oposición

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, auguró este domingo su victoria ante las supuestas conspiraciones -algunas de las cuales incluían planes para asesinarlo- denunciadas en las últimas semanas, por las que el Gobierno y la Fiscalía responsabilizan a miembros del principal bloque opositor, que ya se desmarcó de estos hechos.



"Pueblo de Venezuela, ante cualquier invento imperialista y oligárquico, (les pido) calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización militar, que el equipo gana, y vamos a ganar por las buenas o por las malas", dijo el mandatario frente a miles de chavistas que se concentraron en Caracas.



Durante un acto de conmemoración de los 32 años del fallido golpe de Estado liderado por Hugo Chávez (1999-2013), el mandatario reiteró que algunos "apellidos" de la oposición, entre los que mencionó el de la candidata presidencial antichavista María Corina Machado, "no aprenden las lecciones" y buscan promover la violencia.



"Si no respetan, tenemos que estar preparados para hacerlos respetar en unión cívico militar, preparados para cualquier sorpresa, para cualquier invento", insistió.



Por otra parte, recordó que el Parlamento -controlado por el chavismo- comenzará mañana a elaborar, junto a varios sectores del país, una propuesta de cronograma para las presidenciales de este año, cuya fecha aún no está definida, que será presentada esta semana ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



"Cuando nos las pongan, como nos las pongan, salimos a ganar (...) El pueblo organizado para ganar las elecciones presidenciales de este año (...) Cuando el CNE convoque, estaremos preparados", remarcó.



Además, el líder chavista adelantó que el 16 de febrero lanzará un programa social llamado 'Misión Viva Venezuela', para el "rescate de los valores, música y bailes", mientras que el 5 de marzo, el día en el que falleció Chávez en 2013, pondrá en marcha otra misión que busca garantizar la igualdad, aunque sin ofrecer detalles.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es