Realizar una mudanza no será un proceso engorroso contando con un buen servicio

La asesoría e intervención de una empresa especializada con técnicos altamente cualificados y servicios adicionales como el de guardamuebles facilitan las mudanzas y las agilizan al máximo

Cuando un particular, empresario o entidad se enfrenta a la decisión de realizar una mudanza surgen muchas dudas, miedos y contratiempos inesperados. Sin embargo, para todo existe una solución eficaz y adecuada. Para ello, habrá que acudir a los profesionales expertos que aseguren una experiencia de su labor y, además, que tengan diversificados todos los servicios adicionales y auxiliares con el objetivo de atender de manera integral al cliente.

En este contexto, una empresa de mudanzas en Madrid que se precie contará con una buena cartera de servicios, con un personal tecnificado y profesional, así como con las mejores herramientas y técnicas. Esa búsqueda constante por la excelencia es lo que hace que haya entidades que destaquen sobre las demás.

Pero, ¿cuáles son las características esenciales que hacen a una empresa de mudanzas atractiva? En primer lugar a un equipo multidisciplinar que atienda el servicio en la amplitud de sus necesidades. Para ello, el departamento de atención al cliente debe estar a la vanguardia de la comunicación y los equipos comerciales atentos a cada operativa. Como es evidente un personal de mudanzas que tengan amplios conocimientos y experiencia en el tratado de enseres y diferentes técnicas. Por último, en este sentido, las herramientas más vanguardistas, los mejores transportes, máquinas elevadoras y embalajes perfectamente homologados.

Un servicio específico según el tipo de mudanza

Evidentemente, cada mudanza requiere de una logística particular y tiene una finalidad única. De ahí que se haga necesario ampliar en todo caso, el catálogo de servicios de la empresa. Por tanto, una buena empresa de mudanzas deberá contar con un servicio de guardamuebles Madrid, en caso de necesidad del cliente de utilizar este servicio de manera temporal o continuada en el tiempo.

Como se ha señalado con anterioridad cada cliente precisa de una mudanza especial. No es lo mismo desalojar un piso en el centro o la periferia de Madrid, que una casa rural en de la sierra, no es lo mismo movilizar enseres como muebles que tener que trasladar vajillas y obras de arte; por supuesto, no es lo mismo desalojar una oficina que un hogar. El requerimiento de embalaje, transporte y tratamiento es distinto.

Por eso, un servicio de atención comercial adecuado dará como resultado elaborar una estrategia de mudanza acorde a la particularidad del cliente y es por eso que éste no debe temer, en absoluto, por el resultado que se garantizará excelente.

Tipos de mudanzas más habituales y recursos utilizados

Es evidente que el mundo de la mudanza abarca un amplio campo de trabajo. Cuando una empresa o industria se cambia de ubicación la logística de ese servicio no será la misma que si decide hacerlo un despacho de abogados o una familia. Por ese motivo, a continuación, se van a desgranar de forma más pormenorizada cómo se procede a ejecutar los servicios más habituales y diarios que gestionan las empresas de mudanzas:

Cambio de hogar: el objetivo es satisfacer la incertidumbre de familias particulares que, en primer momento, pueden ver ese hecho como un mundo. Sin embargo, estos profesionales se encargan de explicar paso a paso cómo ejecutarán la mudanza, eso da tranquilidad, ya que saben que sus enseres serán tratados como si fueran propios y con la delicadeza que merecen. Se puede optar desde un servicio estándar en el que entraría, por ejemplo, el montaje y desmontaje de camas y mobiliario atornillado, embalaje de muebles y enseres, la carga y descarga y, por supuesto, en el destino vuelta a montar. Hasta un servicio premium en la que se ampliará, por ejemplo la colocación de lámparas, cortinas, estores… y el propio desembalaje del resto de enseres. Todo depende de lo que precise cada cliente.

Renovación de oficinas y cambio de domicilio: hay muchas empresas que deciden cambiar su domicilio y, por ende, precisan de una mudanza personalizada de los enseres. Aquí, por ejemplo, se añaden servicios como el montaje, embalaje, transporte y vuelta a conector de los ordenadores y demás aparatos electrónicos. Eso requiere de unos conocimientos muy amplios de informática y una buena empresa de mudanzas implementa el servicio. La cuestión es que el cliente no tenga que preocuparse de absolutamente nada. También se pueden encargar de montar la decoración e incluso los sistemas audiovisuales. Cambiarse de oficina, pero con la certeza de que cuando se acceda a la nueva esta estará absolutamente operativa.

Portes compartidos: ¿es lo mismo una mudanza que un porte? Pues no, un porte es, simplemente, trasladar un enser, mueble, objeto o embalaje de un lugar a otro con un precio acordado previamente. El hecho de poder compartir este servicio con otros usuarios ayuda a las empresas de mudanzas a ofrecer precios muy competitivos y, por tanto, dar una mayor cobertura a los usuarios que precisan de este servicio puntual. Hay que indicar que los portes, por su simplicidad de gestión y por la menor logística, suelen ser más económicos que las mudanzas. Sin embargo, eso no merma el trato exquisito de la mercancía y con el propio cliente.

El servicio de guardamuebles y sus ventajas

No se trata solo de trasladar enseres y muebles, a veces, puede pasar que alguien decide renovar el mobiliario del hogar o ha heredado una casa de un familiar pero no quiere deshacerse de los muebles. En estos casos, el traslado de estos a un espacio seguro y vigilado, donde están perfectamente conservados es una gran tranquilidad.

Puede que heredar una vivienda de unos abuelos o de los padres conlleve quedarse con los muebles, estos suelen tener un alto valor sentimental. Sin embargo, se ha decidido vender, renovar o alquilar el hogar pero no se sabe qué hacer con esa cómoda de la abuela, esa estantería que talló el abuelo a mano o la colección de máquinas de coser antigua de mamá. La respuesta está clara, asegurar su custodia en un guardamuebles.

Entre las principales ventajas de estos espacios está que tienen una vigilancia segura las 24 horas del día, que se complementan con un sistema de videograbación. También poseen un potente sistema contra incendios, así como de extinción en caso de que se diese un hecho fortuito. La privacidad y la conservación de lo almacenado está garantizada, tanto es así que solo el personal autorizado por la empresa puede acceder al recinto.

Pero, ¿dónde se almacenan los enseres? En contenedores que pueden ser metálicos o de madera y, por supuesto, tendrán una capacidad según la necesidad de espacio. Suele haber desde los 5 a los más de 60 metros cúbicos. Eso hace que se encuentre, siempre, el hueco perfecto para que reposen aquellas reliquias que se quieren proteger.

En definitiva, un servicio completo, eficaz y personalizado que ayuda a familias y a empresas a gestionar sus mudanzas de forma fácil y a precios muy competitivos.

