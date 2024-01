Les Lullies ofrecerán un concierto en la Asociación AlCultura

Les Lullies son garantía de diversión y entrega sobre el escenario a golpe de trallazos de corta duración y conciertos con sets sin tregua dónde la banda derrocha todo su carisma.

Les Lullies, tienen nuevo álbum publicado en abril 2023, con renovado sonido, más personal y brillante que nunca y en el que cobra más protagonismo su lengua materna, el francés.

Con 7 años de carrera a sus espaldas, la banda originaria de Montpellier, Francia, se mueven con solvencia por el Punk-Rock’n’Roll más enérgico, melódico y adictivo, siguiendo la sagrada línea trazada entre Little Richard y Jay Reatard, pasando por bandas made in 77′ como The Saints, The Real Kids o The Boys, nuestros queridos Lullies retornan a lo grande con este madurado y pegadizo trabajo, del que ya puedes disfrutar el primer videoclip de adelanto, Dernier Soir.

LES LULLIES "Dernier Soir" (Official Music Video).

Tras arrasar toda Europa en múltiples ocasiones, cual Napoleones enloquecidos, actuando en importantes festivales como Funtastic Dracula Carnival, Hipsville, We Are Loud, Fuzzville, Gutter Island, Cosmic Trip o Binic Folk Blues Fest, teloneado a grandes bandas como The Hives, sendas giras en USA y Canadá y la hazaña durante 2019, año pre-pandemia, que quedó en 100 shows en 10 meses, 2 singles agotados y la edición azul de su primer LP sold out en sólo una semana.

Información sobre las entradas en este teléfono: 683 57 33 41.

