Belén Esteban explota contra Jesulín de Ubrique, María José Campanario y Julia Janeiro

Belén Esteban ha desenterrado el hacha de guerra contra Jesulín de Ubrique tras el 50º cumpleaños del torero. Alejada de los focos desde que terminó 'Sálvame' hace seis meses, la 'princesa del pueblo' vuelve a la primera línea mediática en forma de furibundo ataque al padre de su hija Andrea Janeiro, a María José Campanario y a Julia Janeiro en forma de rotundo comunicado publicado en redes sociales.

"Qué suerte tenéis que no me dejan hablar, pero sabéis que lo que merece la pena es la palabra AMOR, cosa que no tenéis ninguno de vosotros..." ha compartido en un storie en Instagram minutos antes de lanzar una advertencia a navegantes: "Si hablara, no podríais salir a la calle de vergüenza que os daría". Algo que ha dejado claro que no hablará porque, como ha dejado claro, "calladita me merece más la pena". Y no será por falta de "ganas" como reconoce, sino porque, como confiesa, "me lo pide lo que más quiero". Es decir, su hija, que una vez más ha frenado a la de San Blas para que no desvele la realidad sobre la relación que mantendría con su padre y el resto de su familia paterna.

Un estallido el de Belén que podría estar motivado por las preciosas felicitaciones que María José Campanario y su hija dedicaron públicamente al torero en su cumpleaños el pasado 9 de enero. "Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener" escribía Julia en Instagram, incluyendo a su hermana Andrea al ensalzar a Jesulín como padre. "El alma más pura que pueda existir, el corazón más gigante, al que me protege hasta del aire que pueda rozarme. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado" compartía la odontóloga.

Unos mensajes de amor al torero a los que Belén reaccionaba publicando a su vez una imagen con su hija Andrea con la canción 'Me haces falta' -"Desde el dia en que te conoci,me enamore de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé..."- de Marc Anthony de fondo.

Y ahora, y tras las críticas que ha recibido en algunos programas -como 'Espejo Público'- en los que se comentó la 'caña' que la colaboradora había dado a Jesulín y María José desde 'Sálvame' durante años, Belén ha explotado y, sin entrar en detalles porque así se lo ha pedido su hija, ha dejado entrever que no es oro todo lo que reluce y que si contase la realidad al torero y a su familia les daría "vergüenza salir a la calle".

