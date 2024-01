Sofía Vergara revoluciona Madrid con su belleza y su sentido del humor

48 horas dan para mucho. Y sino que se lo digan a Sofía Vergara, que ha revolucionado Madrid con su visita exprés para presentar 'Griselda', la nueva serie de Netflix en la que da vida a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, considerada la reina de la cocaína.

Este lunes visitaba el plató de 'El Hormiguero' y, además de convertirse en viral en redes sociales por sus 'vaciles' a Pablo Motos -con el que no dejó de bromear durante toda la entrevista- también han dado mucho que hablar sus declaraciones sobre su vida sentimental.

Y es que tras su separación el pasado verano de Joe Manganiello -con el que estuvo casada 7 años-, Sofía está de nuevo abierta al amor y no ha dudado en revelar qué tiene que tener el hombre que la enamore. "No sé qué quiero ahora... ¿un torero? Tiene que ser cincuentón como yo, debe tener hijos y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina" ha confesado entre risas, dejando claro que no quiere que sea actor porque se acaba de "divorciar de uno".

Este martes tenía lugar la gran première de 'Griselda', pero antes de colapsar la Gran Vía madrileña, la protagonista de 'Modern family' tenía tiempo de disfrutar de la gastronomía española -de la que es una apasionada- compartiendo mesa y mantel con su equipo en el popular restaurante cántabro 'La bien aparecida', en el barrio de Salamanca.

Tras degustar unas rabas de Santander, una ensaladilla rusa, unas almejas finas o un cocido montañés -como apunta 'Vanitatis'- Sofía se daba cita con Vicky Martín Berrocal, con la que se ha sincerado en el podcast de la diseñadora, 'A solas con', que podremos ver próximamente.

Una completa jornada que continuaba con la actriz acaparando todas las miradas en el estreno de su nuevo proyecto. Espectacular, la colombiana ha lucido un ajustado vestido negro de Alexander McQueen de corte sirena y escote 'off shoulder' con detalles dorados en los puños y, además de por su look, ha enamorado por su simpatía y su naturalidad.

"Llevaba tiempo detrás de la idea de abordar la historia de Griselda Blanco. Como no hay mucho personaje para mí, cuando supe de ella me hizo ilusión porque es colombiana, mujer y yo viví en esa época, mi hermano murió en Colombia y era parte de ese negocio... yo me sentía muy relacionada y pensé que era un papel interesante" ha confesado en declaraciones a Europa Press.

"Ha sido un sueño aunque ha sido un trabajo difícil. Tres horas de peinado, de maquillaje, de peluca, de dientes de mentira, nariz de mentira... El vestuario trataba que no se me viera mucho el busto, estaba como aplastándome. Era difícil estar el día a día en el set" ha reconocido, admitiendo que tras dar vida a una narcotaficante le encantaría interpretar a una cientéficica colombiana o a una cafetera, "aunque los estudios no dan dinero para eso".

Además, Sofía ha aprovechado su paso por España para declararse fan absoluta de nuestro país: "Me encanta, tengo muchos amigos aquí. La comida, la gente y traer este proyecto acá a Madrid, ha sido un sueño".

