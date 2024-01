PSOE: "La Navidad será recordada como la de la suciedad y la de la cabalgata con ratas"

"La ciudad de Almería sigue siendo víctima de la política de postureo del Partido Popular, que utiliza el centro como un escenario en el que hacerse fotos y no como el espacio estratégico de desarrollo económico y cultural que debería ser". Así de contundente ha sido el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, a la hora de hacer balance de las actividades organizadas por el PP en el Ayuntamiento, con la alcaldesa María del Mar Vázquez a la cabeza, con motivo de la Navidad.

Antonio Ruano ha denunciado que “la Navidad de este año en Almería va a ser recordada como la de la suciedad en las calles y por la cabalgata de ratas que todos hemos visto con vergüenza en redes sociales”. “Almería tiene un problema endémico con la suciedad que el PP no ha sabido resolver ni siquiera en estas fechas tan señaladas”, ha remarcado el concejal socialista.

"Ha sido la Navidad menos lucida de cuantas se recuerdan, no sólo por el alumbrado, sino también por la falta de limpieza", ha señalado el concejal del PSOE, al tiempo que ha insistido en que “la suciedad en nuestras calles ha sido la queja constante de los almerienses, que se han sentido avergonzados ante los visitantes llegados de fuera por estas fechas”.

De otro lado, en cuanto al ambiente navideño, Ruano ha señalado que "uno no puede poner luces por unos días y olvidarse el resto del año". "No hay más que ver cómo han estado ciudades de nuestro entorno, como Granada o Málaga, repletas de vida y de actividad económica, frente a la capital almeriense, donde el PP, después de 20 años en el Ayuntamiento, ha acabado con todo", ha asegurado. Según Ruano, "este año ha quedado perfectamente claro, incluso para quienes no han querido verlo hasta ahora, porque hemos tenido una Navidad deslucida, poco ambiciosa y decepcionante".

Decoración y alumbrado

Entre los aspectos que ha señalado, se ha referido a la Plaza Vieja, "que debería haber sido el punto neurálgico de toda la actividad cultural, comercial y de ocio organizada por el Ayuntamiento" y que, sin embargo "ha estado ausente del espíritu navideño, pues la decoración ha sido muy austera y apenas ha contado con las figuras imprescindibles para poder afirmar que había un Belén en la plaza".

El alumbrado, a su juicio, ha sido otro de los elementos que mayor malestar ha causado, especialmente, entre los comerciantes, quienes llevan años sufriendo el desprecio y el maltrato del Partido Popular, ya que la ubicación ha sido muy desacertada y la inauguración del alumbrado se llevó a cabo en la Rambla y no en la Puerta Purchena, como suele ser habitual, a lo que se sumaron los problemas de tráfico que originó la falta de previsión a la hora de realizar estos cambios.

Pero, para el edil del PSOE, "la Navidad no es solo la Puerta de Purchena, el Paseo o la Rambla, tiene que extenderse a más calles de Almería, a más barrios" y ha destacado que "si ha habido ambiente navideño en los barrios ha sido gracias a las asociaciones de comerciantes y no al Ayuntamiento". Así, ha asegurado que el PSOE aboga por "alumbrado navideño moderno para toda la ciudad".

Asimismo, ha lamentado que "el suministro de caramelos para la Cabalgata haya sido adjudicado a un gran centro comercial, por un importe superior al de otras empresas locales" y se ha preguntado si esta es la idea que tiene el PP de cómo se fomenta la economía local. "Por cuestiones así, por alfombras rojas a quienes vienen de fuera, Almería va languideciendo, año tras año", ha recordado.

Igualmente, ha lamentado el hecho de que el PP haya decidido este año contratar figurantes para la Cabalgata de Reyes, despreciando el servicio que realizaban los trabajadores de Correos de Almería, quienes voluntariamente venían participando.

También ha criticado el hecho de que la Banda Municipal haya sido nuevamente marginada del programa cultural de la Navidad, pues apenas ha tenido protagonismo. "¿Para qué tenemos una Banda Municipal, si los hitos de la programación musical de la Navidad se encargan a otras formaciones?", se ha preguntado.

Trabajadores municipales

Por último, el concejal del PSOE ha querido dar las gracias a los trabajadores y trabajadoras municipales "que han hecho posible, con su esfuerzo anónimo, que la Navidad se haya celebrado en nuestra ciudad, a pesar de quienes los dirigen. A los agentes de Policía Local, a los bomberos, a los trabajadores de las áreas implicadas en la organización de estas fiestas, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Queremos que sepan que las decisiones políticas erráticas del PP nunca van a tapar su esfuerzo".

A su juicio, "para un Ayuntamiento, la Navidad debe ser mucho más que colgar luces y echarse fotos y, por el contrario, tiene que ser una oportunidad para proyectar la ciudad como espacio estratégico de desarrollo económico y cultural". "Los almerienses siguen esperando que su ciudad deje de ser el escenario de la política de postureo del PP, que recupere la energía que ha perdido durante estos años del PP en el Ayuntamiento y que nuestras calles se vuelvan a ver repletas de vida y de actividad económica, como ocurre en otras ciudades de nuestro entorno", ha añadido finalmente.

