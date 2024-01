Charles Michel anuncia que se presentará a las elecciones al Parlamento Europeo

El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, anunció este sábado a tres diarios, incluido "Le Soir", que tiene previsto encabezar la lista del partido liberal francófono MR a las elecciones europeas que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio próximos.



"He decidido presentarme como candidato a las elecciones europeas de junio de 2024", señaló Michel en la entrevista a esos periódicos, y aseguró que su decisión no va a tomar "por sorpresa" y que será "bastante fácil" organizar su sucesión, ya que la persona que le reemplace "será elegida a finales de junio o principios de julio".



Michel, de 48 años y ex primer ministro de Bélgica, adelantó que tiene previsto continuar en su función de presidente del Consejo Europeo hasta el próximo 16 de julio, cuando prestará juramento como diputado europeo.



Tras las elecciones europeas, el Consejo (países de la UE) se reunirá para designar a su sucesor.



El político belga explicó que este va a ser un año electoral "muy importante en Europa, pero también en el resto del mundo".



El proyecto europeo "se encuentra en una encrucijada: es necesario fortalecer la legitimidad de la democracia europea. Cuatro años después de iniciar mi mandato como líder europeo, me corresponde a la vez informar sobre el trabajo realizado en los últimos años y llevar a cabo un proyecto para el futuro de Europa", dijo.



Para el actual presidente del Consejo Europeo, se trata de "un acto de fe en la democracia" y aseguró que desea "desempeñar un papel activo y liderar un proyecto para Europa 2030".



"He empezado a esbozar una serie de vías para las reformas de la UE que serán necesarias para que sea más eficaz. Me gustaría ser parte del equipo de construcción del proyecto europeo, me postulo para seguir sirviéndolo", indicó.



La decisión de Michel de encabezar la lista de los liberales "destruye de facto" las posibilidades del actual comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, "de ocupar un escaño en el Parlamento Europeo", señaló por su parte hoy el diario "La Dernière Heure".



El anuncio de Michel precede una reunión del partido liberal francófono MR que tendrá lugar el domingo.

