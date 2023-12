María Patiño: "Quererme me ha costado toda una vida"

La presentadora María Patiño ha compartido su intensa batalla personal contra la bulimia y sus inseguridades en una reciente a la revista Lecturas. Reconociendo la influencia de Lady Di en su lucha, Patiño admite su miedo a ser portavoz de este trastorno. A su vez, se despide de 'Socialité', mostrando su gratitud y optimismo hacia el futuro.

La presentadora María Patiño, de 52 años, ha realizado una conmovedora confesión en la revista Lecturas. Ha revelado que, tras el final de 'Sálvame', necesitó ayuda psicológica, lidiando con profundas inseguridades desde su juventud. "Quererme a mí misma me ha costado toda una vida. Todavía no he llegado a la plenitud pero siento serenidad interna. Es lo único que siempre he querido, no estar revolviéndome conmigo misma", compartió Patiño, subrayando el esfuerzo necesario para fomentar su amor propio. "Hace años me decían: 'Visualiza a la María pequeña y dale un abrazo'. Cuando me quedaba sola no se lo daba. He sufrido en exceso teniendo todo, eso me hacía sentir mal", añadió emocionada.

Patiño también habló sobre su lucha contra la bulimia, una batalla que comenzó a los 23 años. Se enfrentó a esta enfermedad con energía y convicción, siendo una de las primeras en hablar públicamente sobre ella, inspirada por Lady Di. "No, alguien lo hizo antes, Lady Di. Me hizo sentir que no era un bicho raro, que no era la única", explicó Patiño. A pesar de ser un modelo para muchos, confesó su temor a convertirse en portavoz de la enfermedad sin tener formación médica o psicológica.

Además, María Patiño ha anunciado su despedida de 'Socialité', tras una exitosa carrera al frente del programa. María Verdoy será su sucesora a partir del día de Reyes. Patiño expresó su agradecimiento a sus compañeros y al equipo de producción en una emotiva publicación. "Quiero dar las gracias a mis dos amores, decidí aun teniendo trabajo, meterme en esta maravillosa aventura”, escribió en Instagram. También compartió su visión positiva sobre el futuro, "2024, deseando abrazarte", indicando su disposición a abrazar nuevos desafíos y oportunidades.

