El Unicaja iguala su récord de once triunfos seguidos en la ACB

El Unicaja, que el viernes se impuso en la cancha del UCAM Murcia (65-88) en la decimoquinta jornada de Liga Endesa, igualó su récord histórico de once triunfos consecutivos en esta competición, lo que ya había logrado en las temporadas 2004-05 y 2005-06, en ambas el actual seleccionador de España, el italiano Sergio Scariolo, en el banquillo del equipo malagueño.



El Unicaja no pierde desde el pasado 8 de octubre, cuando cayó en la cancha del Gran Canaria (76-69) y, desde entonces, ha ganado consecutivamente en la actual campaña al Joventut, Baskonia, Río Breogán, Monbus Obradoiro, Bàsquet Girona, Real Madrid, Surne Bilbao Basket, Baxi Manresa, MoraBanc Andorra, Covirán Granada y UCAM Murcia.



Además, con el resultado frente al UCAM Murcia, entró en el club de los que ya acumulan 120.000 puntos en la ACB y también se aseguró clasificarse como cabeza de serie para el sorteo de la Copa del Rey, que se disputará precisamente en Málaga el próximo febrero.



El Unicaja buscará el próximo miércoles superar la barrera de los once triunfos consecutivos en la ACB en el partido de la decimosexta jornada que disputará ante el Barça en el Palacio Martín Carpena.

