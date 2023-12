Vox pedirá la comparecencia del mediador, Sánchez y Puigdemont en la comisión del Senado

La portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez, ha anunciado que su formación pedirá en la comisión de investigación sobre la amnistía en la Cámara Alta la comparecencia del verificador salvadoreño Francisco Galindo, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Así lo ha adelantado la nueva portavoz de Vox en el Senado en una entrevista con Europa Press, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara la creación de esta comisión de investigación en la Cámara Alta sobre la amnistía, aunque todavía no está creada ni tiene fecha para ello.

Sin embargo, desde Vox ya han avanzado que quieren que acuda el verificador internacional y se aclare "con qué fondos se está pagando el mediador, los viajes, las dietas, los intermediarios" y en qué consiste su trabajo en las reuniones en el extranjero entre PSOE y Junts tras el acuerdo de investidura.

Eso sí, la ley orgánica de comparecencia ante las comisiones de investigación de las Cortes no obliga a los ciudadanos extranjeros a acudir a estos foros.

En cualquier caso, Vox tambié buscan que el presidente del Gobierno acuda a esta comisión de investigación sobre la amnistía, además del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, aunque asegura que lo declinará "porque ya se sabe por qué", y el ministro Bolaños. "Y todos los que hagan falta", ha sentenciado.

LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO

Con todo, Paloma Gómez ha insistido en su petición a la mayoría 'popular' en el Senado para paralizar la tramitación de la ley de amnistía, recordando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene que emitir un informe sobre esta norma a petición de Vox y PP, y también la Comisión de Venecia.

Sobre estos informes, la portavoz de Vox ha señalado como "importantísimo" el dictamen del CGPJ, además de apelar a la opinión del letrado mayor del Senado sobre la constitucionalidad de esta proposición de ley.

"Depende de que ellos cojan las herramientas necesarias y empiecen a activar el emcanismo y saber hasta dónde pueden llegar, porque ellos, con la mayoría absoluta, son los únicos que pueden solucionar este problema", ha replicado al PP.

Al hilo, la nueva portavoz de Vox ha adelantado que su formación "actuará de igual manera" que se querellaron contra los miembros de la Mesa del Congreso por aceptar la tramitación de la ley de amnistía, si se acaba haciendo en la Mesa del Senado.

EL CAMBIO DE LOGO DEL SENADO

Otro de los aspectos sobre los que se ha pronunciado Paloma Gómez es sobre el cambio del logo del Senado, después de que se hayan mostrado muy críticos con la mayoría del PP por permitir la renovación de este aspecto digital.

Al respecto, ha adelantado que han presentado un escrito para pedir explicaciones al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el que confía que dejen por escrito que finalmente se eche marcha atrás este nuevo logo.

"Es absurdo que un logo constitucional como el del Senado, con esa historia que se interpreta dentro del mismo, con la solera, con la antigüedad, venga a ser sustituido por un logo con un trazado de arquitectura de la fachada moderna. Es que no tiene sentido, que no tiene sentido. Entonces, claro, estas cosas que no tienen sentido, que hacen perder el tiempo y hacen perder el dinero, al final no te llevan a ningún sitio, no generan ningún tipo de beneficio para nada", ha proclamado.

